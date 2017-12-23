Sputnik подарил детям из "Ты супер! Танцы" новогоднее чудо

КИШИНЕВ, 24 декабря, Пресс-служба Sputnik. Главный редактор агентства Маргарита Симоньян вручила призы во время финала шоу. Для детей будет организована экскурсионная поездка в Санкт-Петербург, в рамках которой они увидят главные достопримечательности Северной столицы России, а также смогут познакомиться с известными деятелями культуры.

Агентство окажет помощь в поступлении в российские вузы ребятам, которые захотят обучаться в России, а тем, кому необходимо подтянуть знание русского языка, будет предоставлена возможность пройти специализированные курсы. Также конкурсантам будет выплачиваться ежемесячная стипендия до достижения ими 18 лет.

"Я очень рада, что такое доброе и искреннее шоу существует на российском телевидении. Этот проект дает шанс одаренным детям. А Sputnik дарит ребятам, которые приехали из стран нашей бывшей общей Родины — Советского союза, эти новогодние подарки", — сказала Маргарита Симоньян.

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Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который провели телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарил детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.



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