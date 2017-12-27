КИШИНЕВ, 27 декабря, Sputnik. Художественный руководитель Мариинского театра и всемирно известный дирижер Валерий Гергиев встретился с участниками проекта "Ты супер! Танцы", которым международное информационное агентство и радио Sputnik подарило предновогоднюю поездку в Санкт-Петербург.

Знаменитый артист поделился со своими слушателями бесценным опытом и рассказал о тонкостях управления большим оркестром, а также вспомнил о том, как он гастролировал по родным странам юных танцоров. Дети смогли задать массу вопросов опытному руководителю театра.

"Дирижировать просто, нужно лишь немного понимать, как работает оркестр. А вот почувствовать его работу можно только после долгих лет обучения", — отметил Валерий Гергиев.

"Я восхищена, у меня нет слов! Я впервые побывала в опере. Это не передать словами. Знакомство с Гергиевым было для всех нас настоящим сюрпризом. Он очень талантливый и добрый человек!", — сказала участница проекта из Молдовы, воспитанница детского дома семейного типа города Бендеры Ольга Шумейко.

Sputnik Валерий Гергиев встретился с участниками проекта "Ты супер! Танцы"

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства. Дети отправились в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, где они увидят главные достопримечательности города и познакомятся с известными деятелями культуры. Также агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо, и окажет помощь в поступлении в российские вузы.