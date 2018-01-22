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Конкурс Стенина-2018

В жюри конкурса Стенина -2018 вошли ведущие информагентства мира

© Sputnik/ Виталий Тимкив
Пресс-релизы
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Жюри предстоит оценивать работы, прием которых открыт на сайте stenincontest.ru

КИШИНЕВ, 22 января, Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организатором которого выступает МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, объявил состав жюри 2018 года. В него вошли фотоэксперты ведущих информационных агентств и изданий, среди которых Ахмет Сел, руководитель отдела фото- и видеоновостей Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi), старейшего и крупнейшего в Турции; заместитель директора фотослужбы Государственного информационного агентства Мексики «Нотимекс» (Notimex) Хорхе Арсига Авила; директор фотослужбы Издательского дома «КоммерсантЪ» Павел Кассин; специальный фотокорреспондент «Агентства Франс Пресс» (AFP) Младен Антонов; основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия; Иван Секретарев, фоторепортер с более чем 20-летним стажем работы, в недавнем прошлом фотограф московского бюро информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс» (AP).

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© Sputnik/ Андрей Стенин
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В жюри конкурса также вошла gочетный председатель Китайской ассоциации фотографов, председатель Китайской ассоциации женщин-фотографов Ван Яо, в разные годы — заместитель главного редактора Китайского информационного агентства (China News Service) и информационного агентства «Синьхуа» (Xinhua).

Жюри предстоит оценивать работы, прием которых открыт на сайте stenincontest.ru. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 28 февраля 2018 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

Руководитель отдела фото и видео-новостей Агентства Анадолу Ахмет Сел: «Для меня большая честь принять участие в жюри конкурса, организованного в память о талантливом российском фотожурналисте Андрее Стенине. Безусловно, фотожурналистика одна из самых опасных ипостасей журналистской профессии. Ее нельзя реализовать за рабочим столом или в уютном номере отеля. Основа ее — свидетельство из первых рук, присутствие фотографа непосредственно на месте события, чтобы воссоздать его визуальный образ. В настоящее время фотожурналистика переживает нелегкие времена. В этой связи очень важно поддержать молодых фотографов, которые выбрали профессию репортера, как и предоставить возможность аудитории узнать о них и увидеть их работы. Поэтому конкурс имени Андрея Стенина так важен. Этот конкурс хранит не только память о фотожурналисте, но также поддерживает молодых фоторепортеров».

Награждение победителей конкурса фотожурналистики им. А. Стенина
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Заместитель директора фотослужбы государственного информационного агентства Мексики «Нотимекс» Хорхе Арсига Авила: «Для меня большая честь принимать участие в конкурсе имени Андрея Стенина, делиться опытом как фотожурналист и обычный человек, тонко чувствующий действительность. Я дал согласие (стать членом жюри), осознавая необходимость и желание передать опыт, создать связь, которая привнесет и добавит непоколебимые ценности в мир фотографии, и способствовать таким образом укреплению духа фотожурналистики».

Специальный фотокорреспондент «Агентства Франс Пресс» Младен Антонов: «Я признателен за приглашение стать членом жюри Международного конкурса фотожурналистики имения Андрея Стенина. Мне невероятно импонирует задача конкурса, состоящая в поддержке молодого поколения фотожурналистов. Возможность показать свои работы во многих странах мира, предоставляемая конкурсом лауреатам, уникальна, а творческое турне работ победителей, стартующее по его завершению, впечатляет. Мало что в современной фотографии значит больше, чем желание молодого поколения профессионалов делиться с нами своим видением мира».

Глава фотослужбы ИД «КоммерсантЪ» Павел Кассин: «Для меня большая честь быть приглашенным в жюри конкурса имени Андрея Стенина. Я с удовольствием готов включиться в работу и быть полезным конкурсу по мере своих сил и возможностей. Фотография передает дух эпохи и событий. Она отражает не только новостную составляющую, но в целом дух времени, в котором мы живем. И именно такие конкурсы, как конкурс имени Стенина, который хотя и возник в связи с печальным поводом, дают представление о современном уровне российской фотографии. Россия, не побоюсь громких фраз, — великая фотографическая держава. Российская фотографическая школа имеет высочайший уровень, что подтверждено многими премиями ребят, которые работают в разных изданиях. И тот факт, что конкурс имени Стенина — международный, и что молодые фотографы из других стран принимают в нем участие, очень важен, поскольку, чем больше у них возможности обмена мнением и общения, тем лучше им жить в профессии».

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© Photo: Виктор Бланко / Stenincontest
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Анна Зекрия, основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES: «В целом для меня смысл участия в жюри конкурса имени Стенина в том, что в России со времен ИнтерФото не было достойного международного конкурса. Под достойным я понимаю понятные правила, адекватную процедуру подачи работ, уважаемое жюри, отсутствие оплаты за подачу и призовой фонд, который может послужить поддержкой авторам-победителям. Также для меня лично интерес состоит не только в выборе победителя, но и в том, чтобы увидеть новые имена, новые проекты, особенно из регионов России. Помимо всего вышесказанного, побывав в жюри самых разных конкурсов по всему миру, мне очень приятно наконец-то поучаствовать своим экспертным мнением в России».

В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — «Главные новости», «Спорт», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени». Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда — «Гран-при».

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал «Россия-Культура», информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo, PhotoVisa.

Теги:
жюри, состав, конкурс, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, МИА «Россия сегодня, ЮНЕСКО, Россия
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