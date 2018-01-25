Sputnik.Мнения: европейцы считают новые санкции США неприемлемыми

КИШИНЕВ, 25 января, Пресс-служба Sputnik, — Большинство французов (65%) и немцев (61%) считают неприемлемыми американские санкции против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с Россией. Такого же мнения придерживается почти половина жителей Великобритании 47% и 37% жителей Польши. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

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Противоположную точку зрения поддержали 14% респондентов во Франции, 20% и 21% опрошенных в Германии и Великобритании соответственно, а также 39% поляков считают, что санкции США приемлемы, даже если они в ущерб европейским компаниям.

Во Франции и Германии среди противников санкций оказалось больше мужчин. При этом во всех странах, где проводился опрос, респонденты с высшим образованием чаще высказывались против ограничений.

Приверженцы правых взглядов во Франции, левых – в Польше, а также сторонники либеральных демократов в Великобритании более склонны считать американские санкции неприемлемыми.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

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