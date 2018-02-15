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Слоган Telling the untold на студии международного информационного агентства и радио Sputnik.

Sputnik запускает информационно-образовательный проект Sputnik.Знания

© Sputnik/ Игорь Руссак
Пресс-релизы
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Особое внимание будет уделяться последним достижениям в медицине, экономике, спорте, культуре, образовании, развитии инноваций и информационных технологий

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова в сотрудничестве с известными научно-образовательными организациями и СМИ запускает новый мультимедийный проект Sputnik.Знания, предусматривающий проведение тематических встреч, мастер-классов и лекций по актуальным проблемам современности. В ходе проекта особое внимание будет уделяться последним достижениям в медицине, экономике, спорте, культуре, образовании, развитии инноваций и информационных технологий.

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Слушатели мероприятий, которые будут проходить еженедельно на площадке Мультимедийного пресс-центра, а также радиостудии Sputnik Молдова, смогут задать интересующие вопросы как лично выступающим, посетив событие, так и интерактивно — по электронной почте, через соцсети или популярные мессенджеры.

Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк: "Считаю, что проект Sputnik.Знания однозначно скажется на повышении престижа учебных заведений страны, внесёт определенную лепту в возвращение в Молдову "лучших умов", поможет создать в стране необходимые условия для самореализации молодёжи, даст импульс её творческим и научным изысканиям".

Первые мероприятия в рамках проекта состоятся в пятницу, 16 февраля. Гости Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова, а также зрители видеотрансляции и радиослушатели познакомятся с проректором по учебной работе Молдавского государственного университета, профессором, доктором наук Отилией Дандара, которая расскажет слушателям о деятельности университета, представит актуальную и перспективную учебную программу, а также ознакомит присутствующих с правилами приема в ВУЗ и теми уникальными возможностями, которые предоставляет учебное заведение своим студентам и выпускникам.

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В этот же день в пресс-центре Sputnik Молдова состоится встреча с экспертом по криптографии, директором организации "Декарт" Александром Донос, который ответит на актуальные вопросы, связанные с развитием криптовалют и новой технологией "блокчейн". Эксперт расскажет слушателям о том, что такое "цифровая валюта", как стать ее владельцем, как можно ее использовать и какова ее ценность, что такое "блокчейн", где можно использовать данную технологию и в чем ее уникальное преимущество. Прямая трансляция встречи будет проходить на сайте Sputnik Молдова и в сети Facebook.

Анонсы последующих мероприятий, проводимых в рамках проекта Sputnik.Знания, будут публиковаться в рубрике Пресс-центр на сайте Sputnik Молдова и в социальных сетях.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на январь 2018 года.

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Теги:
Sputnik.Знания, знания, Sputnik, наука, образование, Владимир Новосадюк
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