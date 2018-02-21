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Sputnik. Мнения: жители ЕС не считают Россию частью Европы

© Sputnik/ European Parliament
Пресс-релизы
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Опрос был проведен с 20 по 27 сентября 2017 года старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop

КИШИНЕВ, 21 февраля, Пресс-служба Sputnik, – Более половины жителей Франции (65%) и Великобритании (52%), а также 46% жителей Германии не считают Россию частью Европы, в то же время жители Польши придерживаются противоположной точки зрения – лишь 20% респондентов согласны с тем, что Россия не Европа. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

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Число немцев, которые признают Россию частью Европы – 49%. Во Франции и Британии их доля ощутимо меньше – 29% и 35% соответственно. Только в Польше ситуация отличается кардинальным образом — 77% опрошенных назвали Россию европейской страной. Не смогли ответить на поставленный вопрос 13% британцев, 6% французов, 5% немцев и 3% поляков. Также интересно, что люди старшего возраста (35+) и люди с высоким уровнем образования  чаще считают Россию частью Европы.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября 2017 года старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Россия Европа
© Sputnik/
Россия Европа

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

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Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на январь 2018 года.

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Теги:
Европа, опрос, Россия, Ifop, Sputnik.Мнения, Sputnik
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