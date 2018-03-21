15:15 21 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Мастер-класс в рамках образовательного проекта SputnikPro в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия

Sputnik запустил образовательную программу для журналистов СНГ

© Sputnik/
Пресс-релизы
Получить короткую ссылку
43 0 0

В рамках проекта SputnikPro журналистам презентуют технологии и принцип работы современного мультимедийного агентства.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik начинает образовательную  программу SputnikPro для журналистов в странах ближнего зарубежья.

"До сегодняшнего дня с журналистами в странах бывшего Союза общались только наши так называемые западные партнеры — агентства и фонды, занимающиеся продвижением так называемых демократических ценностей. Мы не собираемся ничего навязывать — для нас это как встреча с друзьями, которых давно не видел: у каждого своя жизнь, но есть, чем поделиться, и которым комфортно за одним столом", — отметила главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян.

SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ. Программа презентует журналистам стандарты и технологии работы современного мультимедийного информагентства. Первая серия мастер-классов прошла в Минске, вторая — в Тбилиси. После SputnikPro отправится в Ереван.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik.
SputnikPro в Тбилиси: медиаменеджеры провели мастер-класс для СМИ

Российское СМИ впервые реализует такую программу на постсоветском пространстве, в то время как западные СМИ и организации уже давно проводят подобные мероприятия. Представители Sputnik и МИА "Россия Сегодня" поделятся опытом, который может быть интересен журналистам, работающим на русском языке. Журналисты из конкурирующих изданий смогут получить полезные знания, что очень важно и для Sputnik — конкуренция заставляет агентство более активно развиваться.

В программе SputnikPro в качестве спикеров задействованы: заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", старший преподаватель кафедры новых медиа факультета журналистики МГУ Наталья Лосева, заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Ирина Кедровская, руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров, начальник отдела оперативного иллюстрирования, замруководителя фотослужбы онлайн-изданий в МИА "Россия сегодня" Светлана Свиязова, руководитель международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" Ольга Колева и советник МИА "Россия сегодня" Светлана Бабаева.

Международное информационное агентство Sputnik — одно из крупнейших мировых СМИ: агентство работает на 32 языках, редакции и пресс-центры выпускают новости круглосуточно по всему миру от Токио до Монтевидео.

За три года работы в странах постсоветского пространства сайты Sputnik заняли лидирующие позиции среди местных СМИ благодаря новым и технологичным форматам подачи контента.

Порталы Sputnik в каждой из стран ближнего зарубежья представлены на национальном и русском языках, они также предоставляют читателю разнообразный мультимедийный контент: инфографику, видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосования, подкасты. Помимо оперативных новостей Sputnik также публикует аналитические материалы и эксклюзивные интервью. Радио Sputnik осуществляет вещание в интернете и FM/AM-диапазонах на 18 языках.

По теме

Sputnik лидирует в Топ-10 интернет-СМИ Молдовы
Sputnik.Zoom: проект народных репортеров
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Книги на латышском языке
    Семена раздора

    В Латвии нет нормальных учебников и методик преподавания латышского языка для школ национальных меньшинств, считают родители учащихся.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда
    Поздравлений не ждите!

    В канцелярии Грибаускайте заявили, что пока Россия "нарушает международное право", Литва не будет поздравлять Владимира Путина.

  • День Таллинна с друзьями.
    "Советские" неэстонцы

    Власти Таллинна осудили "советизацию" неэстонцев изданием Postimees и обвинили его главреда в нарушении конституции страны.

  • Водитель за рулем автомобиля
    Не по пути

    За что налоговые органы Беларуси штрафуют водителей, которые подвозят попутчиков, используя популярные интернет-сервисы?

  • Охранник держит пару наручников
    За слова – к ответу!

    Полиция задержала пятерых человек в связи с беспорядками у здания телекомпании Rustavi2: протестующих возмутила шутка ведущего о Христе.

  • Пресс-конференция по итогам поездки делегации ТПП в Сербскую Республику
    Готовы к сотрудничеству

    Министр экономики Абхазии рассказал об итогах визита в Республику Сербскую и перспективах сотрудничества двух стран в конкретных областях.

  • Движение на автомобильной дороге. Архивное фото
    Проезд закрыт

    На автотрассе Бишкек — Ош вновь введены временные ограничения из-за угрозы схода лавин: ближайшие дни трассу будут закрывать по ночам.

  • Радиоактивный знак, архивное фото
    Американский подарок

    Посольство США в Душанбе безвозмездно передало Таджикистану тренировочный центр по контролю за оружием массового поражения.

  • Сотрудники ГУВД г. Ташкента помогают потерявшему память мужчине вернуться домой
    Вспомнить все

    Сотрудники ГУВД Ташкента помогли найти родственников страдающего потерей памяти россиянина, информация о котором распространилась в соцсетях.

  • Юрий Вазагов
    Большие ожидания

    Эксперт рассказал Sputnik о значении победы Владимира Путина на выборах президента России для будущего Южной Осетии.

  • Книги на латышском языке
    Семена раздора

    В Латвии нет нормальных учебников и методик преподавания латышского языка для школ национальных меньшинств, считают родители учащихся.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда
    Поздравлений не ждите!

    В канцелярии Грибаускайте заявили, что пока Россия "нарушает международное право", Литва не будет поздравлять Владимира Путина.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Центральный пляж в Анапе
Топ-10 лучших туристических направлений России
Снег и гололед – Кишиневским аэропортом они не овладеют
Снег и гололед – Кишиневским аэропортом они не овладеют
Самые криминальные районы Молдовы
Рейтинг самых криминальных районов Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться