Sputnik Молдова наградил призеров конкурса, проводимого под эгидой ФИФА

Финалисты представят республику на грандиозном спортивном событии года среди молодежи – юношеском турнире по футболу, который состоится в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу 2018.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова совместно с Молдавской федерацией футбола (МФФ) вручили специальные дипломы и памятные подарки молодым призерам национального отборочного тура социального проекта "Футбол для дружбы" (F4F), реализуемого ПАО "Газпром" — официальным партнером ФИФА и чемпионата мира по футболу 2018. Финалисты представят республику на грандиозном спортивном событии года среди молодежи – юношеском турнире по футболу, который состоится в Москве в преддверии ЧМ.

© Sputnik/ Anton Denisov Детский конкурс к ЧМ по футболу: Sputnik и МФФ проводят отбор

Отбор национальных участников среди детей 11-12 лет состоялся в Кишиневе 25 марта в спортивном центре столичного сектора Буюканы в рамках состязаний по футболу и журналистике. В турнире по уличному футболу приняли участие 50 юных футболистов, в том числе команда девочек, а в конкурсе по спортивной журналистике — 5 юных дарований. Победителями национального отбора стали Николае Сулэ (футболист) и Валентин Карп (журналист). Оба продемонстрировали хорошую физическую подготовку, отличные знания английского и способность уверенно держаться перед камерами.

Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк на церемонии награждения победителей национального отбора подчеркнул, что подобные мероприятия для детей играют большую роль, так как позволяют общаться со сверстниками более, чем из 200 стран мира и регионов.

"В хорошем смысле слова завидую этим детям, которые отправятся в Москву и будут частью такого масштабного проекта. В течение нескольких дней они станут ближе, вне зависимости от культуры и религии. Они будут продвигать имидж страны и такие ценности, как достоинство, корректность, равенство и дружба. Искренне рад, что Sputnik Молдова помог им в этом", — сказал глава Sputnik Молдова.

В свою очередь, представитель МФФ Валентин Кику отметил высокий уровень организации конкурса и подчеркнул, что "такие мероприятия в значительной степени способствуют желанию детей заниматься футболом".

Победители национального отбора в июне отправятся в столицу России, где в преддверии чемпионата мира по футболу примут участие в показательных играх. Матчи 32 команд из детей 12-ти лет пройдут с 8 по 15 июня. Всего в событии примут участие делегаты из 211 стран и регионов. Участники социальной программы "Футбол ради дружбы" также посетят матч-открытия чемпионата мира по футболу 14 июня между Россией и Саудовской Аравией. Все расходы на участие в событии юных любителей спорта берут на себя организаторы проекта.

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Ежегодная международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" (англ. Football for Friendship) — это международная детская социальная программа, реализуемая компанией "Газпром" в сотрудничестве с международными общественными и спортивными организациями с 2013 года. Она включает в себя спортивно-образовательные мероприятия, проводимые в разных странах мира. Цель программы — через футбол привить молодому поколению актуальные ценности и интерес к здоровому образу жизни. В рамках проекта футболисты в возрасте 12-14 лет из разных стран принимают участие в международных детских форумах, турнирах по уличному футболу, в международном дне футбола и дружбы, а также в других мероприятиях. Проект "Футбол для дружбы" поддерживают такие известные футболисты, как Витор Байа, Дидье Дрогба, Анатолий Тимощук, Луиш Нету, Ральф Ферманн, футбольные ассоциации и федерации многих стран мира, включая ФИФА и УЕФА. Глобальным послом программы "Футбол для дружбы" является легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр.

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