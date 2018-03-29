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Они вместе со своими сверстниками из 200 стран и регионов мира будут учавствовать в поединках лучших юниорских команд.

Sputnik Молдова наградил призеров конкурса, проводимого под эгидой ФИФА

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-релизы
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Финалисты представят республику на грандиозном спортивном событии года среди молодежи – юношеском турнире по футболу, который состоится в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу 2018.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова совместно с Молдавской федерацией футбола (МФФ) вручили специальные дипломы и памятные подарки молодым призерам национального отборочного тура социального проекта "Футбол для дружбы" (F4F), реализуемого ПАО "Газпром" — официальным партнером ФИФА и чемпионата мира по футболу 2018. Финалисты представят республику на грандиозном спортивном событии года среди молодежи – юношеском турнире по футболу, который состоится в Москве в преддверии ЧМ.

ЧМ по футболу в России
© Sputnik/ Anton Denisov
Детский конкурс к ЧМ по футболу: Sputnik и МФФ проводят отбор

Отбор национальных участников среди детей 11-12 лет состоялся в Кишиневе 25 марта в спортивном центре столичного сектора Буюканы в рамках состязаний по футболу и журналистике. В турнире по уличному футболу приняли участие 50 юных футболистов, в том числе команда девочек, а в конкурсе по спортивной журналистике — 5 юных дарований. Победителями национального отбора стали Николае Сулэ (футболист) и Валентин Карп (журналист). Оба продемонстрировали хорошую физическую подготовку, отличные знания английского и способность уверенно держаться перед камерами. 

Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк на церемонии награждения победителей национального отбора подчеркнул, что подобные мероприятия для детей играют большую роль, так как позволяют общаться со сверстниками более, чем из 200 стран мира и регионов.

"В хорошем смысле слова завидую этим детям, которые отправятся в Москву и будут частью такого масштабного проекта. В течение нескольких дней они станут ближе, вне зависимости от культуры и религии. Они будут продвигать имидж страны и такие ценности, как достоинство, корректность, равенство и дружба. Искренне рад, что Sputnik Молдова помог им в этом", — сказал глава Sputnik Молдова.

В свою очередь, представитель МФФ Валентин Кику отметил высокий уровень организации конкурса и подчеркнул, что "такие мероприятия в значительной степени способствуют желанию детей заниматься футболом".

Победители национального отбора в июне отправятся в столицу России, где в преддверии чемпионата мира по футболу примут участие в показательных играх. Матчи 32 команд из детей 12-ти лет пройдут с 8 по 15 июня. Всего в событии примут участие делегаты из 211 стран и регионов. Участники социальной программы "Футбол ради дружбы" также посетят матч-открытия чемпионата мира по футболу 14 июня между Россией и Саудовской Аравией. Все расходы на участие в событии юных любителей спорта берут на себя организаторы проекта.

фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева
© Sputnik/ Максим Богодвид
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Ежегодная международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" (англ. Football for Friendship) — это международная детская социальная программа, реализуемая компанией "Газпром" в сотрудничестве с международными общественными и спортивными организациями с 2013 года. Она включает в себя спортивно-образовательные мероприятия, проводимые в разных странах мира. Цель программы — через футбол привить молодому поколению актуальные ценности и интерес к здоровому образу жизни. В рамках проекта футболисты в возрасте 12-14 лет из разных стран принимают участие в международных детских форумах, турнирах по уличному футболу, в международном дне футбола и дружбы, а также в других мероприятиях. Проект "Футбол для дружбы" поддерживают такие известные футболисты, как Витор Байа, Дидье Дрогба, Анатолий Тимощук, Луиш Нету, Ральф Ферманн, футбольные ассоциации и федерации многих стран мира, включая ФИФА и УЕФА. Глобальным послом программы "Футбол для дружбы" является легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на февраль 2018 года.

  • Ребята примут участие в грандиозном футбольном представлении, которое пройдёт в Москве с 8 по 15 июня в преддверии чемпионата мира - 2018.
    Ребята примут участие в грандиозном футбольном представлении, которое пройдёт в Москве с 8 по 15 июня в преддверии чемпионата мира - 2018.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Вот они юные победители проекта в Молдове Николае Сулэ и Валентин Карп.
    Вот они юные победители проекта в Молдове Николае Сулэ и Валентин Карп.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Представитель федерации футбола Молдовы вручил футбольным дарованиям прекрасные мячи.
    Представитель федерации футбола Молдовы вручил футбольным дарованиям прекрасные мячи.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Не отстал от коллеги и юный нападающий Валентин Карп
    Не отстал от коллеги и юный нападающий Валентин Карп
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Николае, как снискавший уже славу именнитого футбольного голкипера, произнёс слова благодарности.
    Николае, как снискавший уже славу именнитого футбольного голкипера, произнёс слова благодарности.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Валентин Кику
    Валентин Кику
  • Они вместе со своими сверстниками из 200 стран и регионов мира будут учавствовать в поединках лучших юниорских команд.
    Они вместе со своими сверстниками из 200 стран и регионов мира будут учавствовать в поединках лучших юниорских команд.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
1 / 7
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ребята примут участие в грандиозном футбольном представлении, которое пройдёт в Москве с 8 по 15 июня в преддверии чемпионата мира - 2018.

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Теги:
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, F4F, Футбол для дружбы, Sputnik Молдова, ФИФА, Валентин Кику, Валентин Карп, Николае Сулэ, Владимир Новосадюк, Москва, Молдова, Россия, Кишинев
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