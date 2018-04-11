Sputnik запускает голосование в рамках третьего конкурса журналистов "Перспектива"

КИШИНЕВ, 11 апр, пресс-служба Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова открыло онлайн-голосование в рамках третьего Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива". Принять участие в голосовании, которое продлится до 10 мая 2018 года включительно, может любой интернет-пользователь, выбрав понравившиеся работы на сайте конкурса.

В онлайн-голосовании принимают участие 17 конкурсных работ молодых журналистов республики в четырех номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео". Победители конкурса с указанием призовых мест будут объявлены 18 мая. Призовой фонд конкурса составит 1200, 1000 и 800 леев за первое, второе и третье место соответственно в каждой из номинаций. Церемония награждения финалистов конкурса пройдет в Международном пресс-центре Sputnik Молдова в мае 2018 года.

© Sputnik/ Владимир Трефилов Начала работу Школа молодого журналиста Sputnik

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов республики в их стремлении к профессиональному мастерству. Проект реализуется при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ.

В состав жюри конкурса в 2018 году вошли ведущие эксперты страны в сфере журналистики и медиа Республики Молдова: руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Владимир Новосадюк; генеральный директор агентства "Новости-Молдова" Рита Цвик; ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко; доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев; директор телеканала "РТР-Молдова" Евгений Сергеев; главный редактор газеты "Комсомольская правда" в Молдове Сергей Чуриков; заместитель генерального директора радиостанции "Poli Disc — Новое Радио" Андрей Коваленко; генеральный директор группы компаний "DIXI Media" Дан Лозован; координатор телевизионных проектов "Телерадио-Молдова" Людмила Барбу; фотожурналист Игорь Взоров.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на март 2018 года.