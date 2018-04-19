Американцы и европейцы считают, что Google и Facebook манипулируют информацией

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Большинство жителей Германии (68%), США (60%) и Италии (60%), а также более половины жителей Франции (57%) и Великобритании (54%) считают, что Google, Facebook и другие интернет-гиганты используют алгоритмы для манипулирования информацией в политических целях. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

Доля тех, кто считает, что информация которую предоставляют Google, Facebook и другие крупные корпорации является объективной и непредвзятой значительно меньше – лишь 11% французов и немцев, 13% британцев, 15% итальянцев и 16% американцев поддерживают такую точку зрения. Затруднились с ответом 21% респондентов из Германии, 24% из США, 25% из Италии, 32% из Франции и 33% из Великобритании.

При этом во Франции и США преимущественно молодежь считает, что международные интернет-гиганты манипулируют информацией. Доля людей младше 35 лет, которые считают возможными подобные манипуляции, составляет 62% во Франции и 71% в США. В Италии и Великобритании ситуация обратная. Здесь возможность использования компаниями алгоритмов в политических целях чаще допускает старшее поколение.

Еще одна тенденция заключается в том, что во всех четырех странах манипуляции общественным мнением со стороны интернет-компаний считают возможными преимущественно люди с высшим образованием. Во США и Германии этой точки зрения придерживаются более 70% человек, закончивших вузы, в Великобритании и Италии — 69% и 64% соответственно.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, — IFop. В нем участвовали 5029 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения регулярно проводятся в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на март 2018 года.