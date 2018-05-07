Французы, немцы и итальянцы считают Путина самым сильным лидером в мире

КИШИНЕВ, 7 мая, пресс-служба Sputnik, — Жители Франции, Германии и Италии назвали президента Российской Федерации Владимира Путина самым сильным лидером в мире. Опрос был проведен в рамках проекта Sputnik.Мнения компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

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Первую строчку в опросе занял Владимир Путин — более трети немцев (34%), французов (34%) и итальянцев (38%) считают его сильнейшим лидером в мире на настоящий момент. Вторым стал Дональд Трамп – 25% французов, 27% немцев и 29% итальянцев видят его самым сильным лидером. Лишь в США и Великобритании американскому президенту удалось опередить российского – в этих странах Трампа считают самым сильным президентом 43% американцев и 33% британцев против 23% и 26% соответственно у Путина. Третье место занял глава Китая Си Цзиньпин — 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании и 4% США считают его первым номером среди мировых лидеров.

При этом во Франции, Германии и Великобритании женщины чаще, чем мужчины, называли российского президента сильнейшим лидером.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, — IFop. В нем участвовали 5029 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения регулярно проводятся в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

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* По данным LiveInternet на апрель 2018 года.

© Sputnik / Кто в настоящий момент является самым сильным лидером? Франция

© Sputnik / Кто в настоящий момент является самым сильным лидером? Германия

© Sputnik / Кто в настоящий момент является самым сильным лидером? Великобритания

© Sputnik / Кто в настоящий момент является самым сильным лидером? Италия