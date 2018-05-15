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Корреспондент Sputnik награжден медалью афганцев Молдовы

Корреспондент Sputnik награжден медалью "афганцев" Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-релизы
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Награда корреспонденту Sputnik Молдова была вручена председателем Союза ветеранов войны в Афганистане РМ, первым заместителем председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при совете глав правительств СНГ Михаилом Моканом.

КИШИНЕВ, 15 мая, пресс-служба Sputnik, — За значимый вклад в развитие ветеранского афганского движения и увековечивание памяти об Афганской войне, корреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Николай Костыркин удостоен бронзовой медали "Ветеранский крест за заслуги" третьей степени Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова. Награда номинанту была вручена председателем Союза, дважды кавалером Ордена Красной звезды, первым заместителем председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при совете глав правительств СНГ Михаилом Моканом.

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"Есть явления, которые объединяют наши народы, народы постсоветского пространства. Это, в первую очередь, ненависть к фашизму и гордость за подвиг дедов на полях сражений Великой Отечественной войны. Также в немалой степени нас объединяет боль и гордость за тех, кто прошел Афганскую войну. Увековечивать их подвиг — наша святая обязанность. Мой отец, Анатолий Костыркин, прошел Афган, так что в моем случае помощь Союзу ветеранов Афганистана — это что-то вроде гражданского и семейного долга. Рад, что благодаря агентству Sputnik Молдова эта информационная поддержка стала более ощутимой", — подчеркнул Николай Костыркин.

"Корреспондент Sputnik Молдова Николай Костыркин не первый год оказывает значимое информационное содействие Союзу ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова. В частности, неоценимое содействие Николая было оказано в подготовке и информационной поддержке издания Книги памяти выходцев из Молдовы, погибших в Афганистане", — отметил председатель СВВА РМ Михаил Мокан.

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Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова был создан в Кишиневе в 1995 году. Союз оказывает социальную и правовой защиту ветеранам войны в Афганистане и их семьям. За 10 лет необъявленной Афганской войны, с 1979 по 1989 год, погиб 301 выходец из Молдовы, еще четверо пропали без вести, а 257 стали инвалидами. В Молдове 15 февраля официально объявлена Днем памяти погибших в Афганистане. Мемориал "Сыновьям Родины — вечная память" посвященный уроженцам Молдавии, погибшим в Афганистане, был открыт в Кишиневе в мае 2007 года.

Sputnik (sputniknews.com) — информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на апрель 2018 года.

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Теги:
Орден Красной звезды, награда, Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова, Sputnik Молдова, Sputnik, Николай Костыркин, Михаил Мокан, Молдова
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