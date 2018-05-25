Sputnik наградил победителей третьего конкурса молодых журналистов "Перспектива"

Победители и призеры получили памятные дипломы и ценные подарки - в числе лауреатов более десятка конкурсантов.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Награждение победителей третьего Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива" состоялось в пятницу в редакции Sputnik Молдова. Мероприятие прошло в пресс-центре агентства.

Конкурс стартовал 28 декабря 2017 года и был посвящен теме "Здоровый образ жизни". В своих работах участникам важно было показать влияние ведения здорового образа жизни на профилактику болезней, увеличение возраста населения страны и избавление жителей Молдовы от вредных привычек.

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В этом году из общего количества присланных на конкурс работ было отобрано 17 заявок из разных регионов республики, от студентов и учащихся лицеев и ВУЗов страны, таких как: Молдавский государственный университет, Технический университет Молдовы, Славянский университет Республики Молдова, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко и Теоретический лицей "Минерва".

Согласно сложившейся традиции, конкурс проводился в четырех номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео". Победители определялись в два тура. В ходе первого тура работы оценивало жюри конкурса, а во втором свою оценку конкурсным работам дали пользователи интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова.

Обладатели трех первых мест во всех четырех номинациях получили памятные дипломы и ценные призы. Так, в номинации "Лучшая обзорная или аналитическая статья" первое место заняла Алиса Тулбу, второе — Ольга Голованова, третье место разделили — Виктор Ляхевич и Марина Гридина.

В номинации "Лучшее интервью" первое место присудили Елене Держански, второе — Елене Стоевой, третье — Николаю Руссу.

В номинации "Лучшее фото" первым стал Виктор Ляхевич, вторым — Дмитрий Леонтьев, третьей — Анастасия Флоря.

В номинации "Лучшее видео" первое место занял Вячеслав Татар, второе — Илона Ведрашко.

Конкурс активно поддерживается Посольством России и Представительством Россотрудничества в Молдове, которые, со своей стороны также отмечают участников и победителей Конкурса в специальных номинациях различными призами. В качестве почетного гостя на событии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин, который вручил самой юной конкурсантке Анастасии Флоря, представившей на конкурс ряд творческих работ на молдавском языке, специальный подарок. Дипломы и памятные призы от Представительства Россотрудничества в Молдове вручил конкурсантам заместитель руководителя представительства Андрей Кибирев. Лауреатами стали Дмитрий Леонтьев, Анастасия Флоря, Марина Гридина и Виктор Ляхевич.

Призы за "бережное и почтительное отношение к русскому слову в публичном дискурсе и продвижение высокой культуры русской речи в СМИ Молдовы" вручили Елене Стоевой, Елене Держански и Алисе Тулбу. Награждала конкурсантов ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко.

"Многие из участников предыдущих конкурсов, кроме традиционных подарков, по рекомендации Sputnik получили возможность принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в 2017 году в Сочи, съездили на лекции Школы журналистики Sputnik в Москву, устроились на практику, а некоторые, самые талантливые, были приняты на работу в штат агентства", — отметил председатель жюри конкурса, руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк.

В этом году конкурсом заинтересовалась Национальная комиссия Молдовы по делам ЮНЕСКО. Она приняла решение поддержать проект и уже следующий, четвертый Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива", пройдет при поддержке данной международной организации. В связи с этим, члены жюри единогласно приняли решение выбрать темой следующего конкурса, который стартует в декабре 2018 года, культурное наследие Молдовы.

"Поздравляю всех участников конкурса с заслуженной победой и агентство Sputnik Молдова со столь значимым проектом, направленным на поддержку молодых журналистов. Подтверждаю, что национальная комиссия ЮНЕСКО в Молдове будет активным партнером конкурса "Перспектива". Мы уже обсуждали идеи по развитию проекта и те новшества, которые могли бы поддержать в будущем", — заявила заместитель Генерального секретаря Национальной комиссии Республики Молдова по делам ЮНЕСКО Луминица Друмя.

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari

Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 29 © Sputnik / Miroslav Rotari Третий Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива"

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов республики в их стремлении к профессиональному мастерству. Проект реализуется при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ.

В состав жюри конкурса в 2018 году вошли ведущие эксперты страны в сфере журналистики и медиа Республики Молдова: руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Владимир Новосадюк; генеральный директор агентства "Новости-Молдова" Рита Цвик; ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко; доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев; директор телеканала "РТР-Молдова" Евгений Сергеев; главный редактор газеты "Комсомольская правда" в Молдове Сергей Чуриков; заместитель генерального директора радиостанции "Poli Disc — Новое Радио" Андрей Коваленко; генеральный директор группы компаний "DIXI Media" Дан Лозован; координатор телевизионных проектов "Телерадио-Молдова" Людмила Барбу; фотожурналист Игорь Взоров.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*.

Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на апрель 2018 года.