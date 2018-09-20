Захарова: Sputnik бьют, потому что он эффективен

В рамках международной конференции Baltic Weekend 2018, проходящей 20-21 сентября в Санкт-Петербурге, прошла дискуссия "Репортер на баррикадах: почему нейтральной журналистики больше нет".

КИШИНЕВ, 20 сен — пресс-служба Sputnik. Претензии, предъявляемые в ряде стран Запада к международному агентству и радио Sputnik, объясняются высокой эффективностью его воздействия на целевую аудиторию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на форуме Baltic Weekend.

Она напомнила, что предшественница Sputnik, радиовещательная компания "Голос России", никогда не подвергалась подобным нападкам.

"Что же изменилось? Количество языков? У "Голоса России" их было даже больше. Цели и задачи? Они остались теми же. История? Да нет. Просто Sputnik стал эффективным. Своей информацией вы находите оптимальный путь к той аудитории, которая вам важна", — подчеркнула Захарова.

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"Как только мы становимся глобально эффективными, как только выходим на конкурентоспособный уровень, тут же заканчиваются правила, моментально! Не остается ни толерантности, ни уважения к праву, к нормам закона. Мы оказываемся на тех космических орбитах, где земные законы перестают действовать, — отметила официальный представить МИД РФ. — Основные претензии в адрес Sputnik, которые я слышу от зарубежных коллег и журналистов, прежде всего французских, — «они распространяют дезинформацию". В ответ я говорю: "Подготовьте подборку примеров такой дезинформации". Так вот за всё это время нам не прислали ни одной новости Sputnik, которая могла бы быть приравнена к дезинформации".

Baltic Weekend — крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, который ежегодно проходит в Северной столице России — Санкт Петербурге. За 17 лет Baltic Weekend зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка для диалога между российскими и зарубежными профессионалами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций, заинтересованных в развитии профессиональных и этичных коммуникаций. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Sputnik является генеральным международным партнером Baltic Weekend-2018. Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.