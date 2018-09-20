17:05 20 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.79
  • RUB0.25
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на международной конференции Baltic Weekend 2018

Захарова: Sputnik бьют, потому что он эффективен

© Sputnik / Nicu Goncear
Пресс-релизы
Получить короткую ссылку
11 0 0

В рамках международной конференции Baltic Weekend 2018, проходящей 20-21 сентября в Санкт-Петербурге, прошла дискуссия "Репортер на баррикадах: почему нейтральной журналистики больше нет".

КИШИНЕВ, 20 сен — пресс-служба Sputnik. Претензии, предъявляемые в ряде стран Запада к международному агентству и радио Sputnik, объясняются высокой эффективностью его воздействия на целевую аудиторию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на форуме Baltic Weekend.

Она напомнила, что предшественница Sputnik, радиовещательная компания "Голос России", никогда не подвергалась подобным нападкам.

"Что же изменилось? Количество языков? У "Голоса России" их было даже больше. Цели и задачи? Они остались теми же. История? Да нет. Просто Sputnik стал эффективным. Своей информацией вы находите оптимальный путь к той аудитории, которая вам важна", — подчеркнула Захарова.

Армен Гаспарян
© Sputnik / Dubinsky Dmitry
Гаспарян: Sputnik и RT испытывают сильнейшее психологическое давление
"Как только мы становимся глобально эффективными, как только выходим на конкурентоспособный уровень, тут же заканчиваются правила, моментально! Не остается ни толерантности, ни уважения к праву, к нормам закона. Мы оказываемся на тех космических орбитах, где земные законы перестают действовать, — отметила официальный представить МИД РФ. — Основные претензии в адрес Sputnik, которые я слышу от зарубежных коллег и журналистов, прежде всего французских, — «они распространяют дезинформацию". В ответ я говорю: "Подготовьте подборку примеров такой дезинформации". Так вот за всё это время нам не прислали ни одной новости Sputnik, которая могла бы быть приравнена к дезинформации".

Baltic Weekend — крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, который ежегодно проходит в Северной столице России — Санкт Петербурге. За 17 лет Baltic Weekend зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка для диалога между российскими и зарубежными профессионалами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций, заинтересованных в развитии профессиональных и этичных коммуникаций. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Sputnik является генеральным международным партнером Baltic Weekend-2018. Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Воздушные шары на фестивале воздухоплавания Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России в Ставрополье
Держаться за воздух: Российский фестиваль воздухоплавания в Ставрополье
Парашютист сыграл на трубе Имперский марш во время прыжка
Смельчак сыграл на трубе "Имперский марш" в необычной позе - видео
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться