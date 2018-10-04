Новые приоритеты Россотрудничества в Молдове

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. На пресс-конференции в Москве с видеоподключением пресс-центров Sputnik в Кишиневе, Минске и Ереване руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала о приоритетных планах и проектах организации в СНГ, ответила на вопросы журналистов.

Корреспондент популярного издания "АиФ в Молдове" Татьяна Соловьева обратила внимание на ситуацию в регионах нашей страны, где русскоязычное сообщество разобщено и нуждается в поддержке.

"Несомненно, из-за соблюдения правил, наши проекты осуществляются в большей степени в столице, но у нас есть планы, которые мы будем реализовывать. Конечно же, мы понимаем, что этого недостаточно, и мы будем стараться помогать русскоязычным сообществам также и в регионах", — сказала Митрофанова.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Молдо-российский форум дал старт новому витку в отношениях двух стран

По ее словам, в планах Россотрудничества – создание контактных центров на базе государственных университетов, что позволит привлекать больше молодежи, которая на данный момент является приоритетом организации.

По словам главы Россотрудничества, на сегодняшний день в вузах России обучается около 70 тысяч студентов из стран СНГ.

Руководитель одного из информационных интернет-порталов Владимир Букарский затронул тему фальсификации исторических фактов, задав вопрос о возможности Россотрудничества поддержать историков, политологов, журналистов и других специалистов в их усилиях по развенчанию опасных мифов.

"Вопрос фальсификации истории на самом деле связан не только с Молдовой, но и другими странами. Данным вопросом у нас занимается институт истории Российской Академии наук, они создают местные команды историков, которые пытаются найти общие подходы к тем или иным периодам совместной истории", — сообщила Митрофанова.

В ходе мероприятия осуждались и другие вопросы. Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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