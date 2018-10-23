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Социологический опрос

Опрос: половина жителей крупнейших стран Запада считают СМИ необъективными к России

Syda Productions
Пресс-релизы
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Опрос был проведен старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, — IFop.

КИШИНЕВ, 23 окт – пресс-служба Sputnik. Примерно половина жителей ведущих стран Запада не верят в объективность своих СМИ по отношению к России. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения Sputnik.Мнения.

Согласно исследованию, которое осуществлялось по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 9 по 20 августа 2018 года, 53% французов, 50% немцев, 47% британцев и 43% американцев считают, что СМИ в их странах создают необъективный образ России. Доверяют своим средствам массовой информации в "русском вопросе" лишь 25% жителей Франции, 33% подданных Великобритании и по 39% граждан ФРГ и США.

Объективно ли пишут СМИ в Вашей стране о России?
© Sputnik /
Объективно ли пишут СМИ в Вашей стране о России?

Интересно, что молодые французы и немцы чаще представителей старшего поколения считают недостоверными сообщения СМИ о России: во Франции такого мнения придерживаются 58% респондентов моложе 35 лет против 51% опрошенных в возрасте 35 лет и старше, в Германии, соответственно, 54% против 48%. В США и Великобритании, наоборот, старшее поколение чаще младшего говорит о необъективности данных масс-медиа о России: 46% американцев старше 35 лет против 34% среди тех, кто еще не достиг этого возраста, и соответственно, 51% британцев старшего поколения против 38% молодежи.

НАТО
CC BY 2.0 / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / 170517-D-SW162-2005
Опрос: жители Молдовы не хотят в НАТО
Опрос был проведен с 9 по 20 августа старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, — IFop. В нем участвовали 4033 респондента старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 130 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве

Международный проект Sputnik.Мнения стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, IFop и forsa.

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