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Sputnik Турция

Sputnik вошел в десятку самых посещаемых интернет-СМИ Турции

© Sputnik /
Пресс-релизы
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По количеству посетителей с мобильных устройств Sputnik Турция также опередил газету Cumhuriyet — одну из старейших и наиболее влиятельных ежедневных газет в республике.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Sputnik Турция вошел в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов Турции. Об этом свидетельствуют данные международной компании Gemius*, занимающейся анализом и статистикой поведения интернет-пользователей.

Sputnik
© Sputnik / Igor Russak
Sputnik вошел в тройку самых посещаемых иностранных медиасайтов во Франции
Sputnik Турция занял девятое место по посещаемости (суммарный показатель посетителей с мобильных устройств и компьютеров) среди интернет-ресурсов турецких СМИ, обогнав по общему числу посетителей такие крупные издания, как новостное агентство İhlas, новостные порталы Ahaber, TGRT Haber, газеты Akşam, Star, Takvim, Dünya, Türkiyegazetesi, экономический портал Bloomberg HT. Кроме того, по количеству посетителей с мобильных устройств Sputnik Турция опередил газету Cumhuriyet — одну из старейших и наиболее влиятельных ежедневных газет в республике. При этом иностранные СМИ в рейтинге по суммарным показателям представлены не были.

"Медиасфера в Турции развивается очень динамично и отличается высоким уровнем конкуренции. Тем не менее нам удалось достичь многого. Успех Sputnik Турция основывается на скорости публикации новостей, достоверности и разнообразии. Когда турецкому читателю нужна оперативная и точная информация — он идет к нам. Мы заметно отличаемся от других турецких ресурсов мультимедиа контентом: полностью оригинальными инфографиками, интерактивными страницами, видеоновостями. Мы освещаем как внутреннюю, так и внешнеполитическую повестку, избегая при этом вводящих в заблуждение новостных заголовков и клише, которые уже наскучили турецкому читателю," — отметил главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе.

В октябре 2018 года программа "Послушайте и это" автора и ведущего Явуза Огхана на волнах турецкого вещания Sputnik была признана "Лучшей радиопрограммой года" в рамках Третьей ежегодной церемонии вручения премий в области теле-, радио- и интернет-журналистики имени Эмре Мадрана. Экс-звезда CNN TÜRK Аху Озъюрт с 1 октября на Sputnik Турция ведет новую информационно-аналитическую программу "Полная картина". На Twitter-аккаунт Sputnik Турция подписано более 520 тысяч пользователей.

* Рейтинг демонстрирует данные по количеству интернет-посетителей СМИ Турции старше 12 лет за период с 1 по 31 августа 2018 года. Учитывается посещаемость с учетом показателей AMP и IA, в том числе пользователей с десктопных компьютеров и мобильных устройств. В исследование включены данные по 119 медиасайтам Турции.

Микрофон в студии радио Sputnik
© Sputnik / Miroslav Rotari
Sputnik остается абсолютным лидером в рейтинге интернет-СМИ Молдовы — Gemius

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти девяти миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Теги:
Gemius, Sputnik Турция, Sputnik, Турция
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