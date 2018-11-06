SputnikPro принимает молодых журналистов из стран ближнего зарубежья

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной сессии проекта SputnikPro, ориентированной на молодых журналистов из стран СНГ и Балтии. Среди участников ноябрьского цикла — представители более чем 20 СМИ, в том числе информационных агентств Report (Азербайджан), "Новости Приднестровья" (Молдавия), BAQ.KZ (Казахстан), "Кабар" (Киргизия), телекомпаний КТК (Казахстан), НГТРК (Белоруссия), МТРК "Мир" (Армения), "Ала-Тоо24" (Киргизия), ОНТ (Белоруссия), интернет-порталов AzVision (Азербайджан), "Новый вестник" (Казахстан), Eurasianews.md (Молдавия) и других.
"Мы уделяем большое внимание работе со странами ближнего зарубежья. Мы рассчитываем, что ноябрьская сессия SputnikPro станет эффективной площадкой для обмена опытом и профессионального диалога между нашими экспертами и участниками проекта", — подчеркнул заместитель главного редактора Андрей Благодыренко.
- Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной сессии проекта SputnikPro© Sputnik / EUGENE ODINOKOV
- Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной сессии проекта SputnikPro© Sputnik / EUGENE ODINOKOV
- Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной сессии проекта SputnikPro© Sputnik / EUGENE ODINOKOV
- Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной сессии проекта SputnikPro© Sputnik / EUGENE ODINOKOV
- Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной сессии проекта SputnikPro© Sputnik / EUGENE ODINOKOV
SputnikPro — международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие международных медиакоммуникаций и межкультурных связей между журналистами. SputnikPro для журналистов стран ближнего зарубежья реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).sputniknews.com) — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.