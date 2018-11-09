Мастер-класс от Sputnik — журналистов научат работать в экстремальных условиях

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова при поддержке представительства Россотрудничества в РМ приглашают начинающих и опытных журналистов на мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik на тему: "Специфика работы журналиста в экстремальных условиях". Мастер-класс состоится в четверг, 15 ноября 2018 года, в 14.00 (регистрация с 13.30 — 14.00) в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова (Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, в здании бизнес-центра Kentford, 4-й этаж).
На интерактивном занятии слушатели познакомятся с практическим опытом работы российских и зарубежных журналистов в ситуациях противодействия террористическим угрозам и массовым беспорядкам, при ликвидации последствий техногенных и природных катастроф, в условиях вооруженных конфликтов или боевых действий, с методами сбора, анализа и передачи информации в экстремальных условиях. Речь пойдет и об этических проблемах при освещении чрезвычайных ситуаций, психологическом состоянии и слагаемых личной безопасности журналиста, а также о навыках по оказанию первой медицинской помощи.
Программа мероприятия:
13.30 – 14.00 — регистрация;
14.00 – 15.15 — первая часть мастер-класса;
15.15 – 15.45 — кофе-брейк;
15.45 – 17.15 — вторая часть мастер-класса;
17.15 – 17.30 — вопросы и ответы, дискуссия.
ВАЖНО: Участие в мастер-классе бесплатное, но существует ограничение по количеству слушателей. Желающих принять участие в мероприятии просим зарегистрироваться, заполнив форму по адресу: https://goo.gl/forms/r2RP3trjME93WvWv1
Информация для контактов: media.md@sputniknews.com, +373 69-601-349
Дополнительная информация о проекте: http://ru.sputnik.md/ijournalist_school/. Посетите официальную страницу Школы инновационной журналистики Sputnik в Facebook: https://www.facebook.com/sputnikjournalistschool — специально для вас — свежие новости, анонсы лекций, эксклюзивные фотографии и видео, интервью и многое другое.
Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих вузов. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.
Sputnik Молдова (sputnik.md) начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства Sputnik Молдова включают информационный портал на молдавском и русском языках, спецпроект "Молдова — Румыния" на румынском языке, радиоресурс, высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостной портал Sputnik Молдова занимает первое место среди интернет-СМИ страны*.
* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.