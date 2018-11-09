Мастер-класс от Sputnik — журналистов научат работать в экстремальных условиях

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова при поддержке представительства Россотрудничества в РМ приглашают начинающих и опытных журналистов на мастер-класс Школы инновационной журналистики Sputnik на тему: "Специфика работы журналиста в экстремальных условиях". Мастер-класс состоится в четверг, 15 ноября 2018 года, в 14.00 (регистрация с 13.30 — 14.00) в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова (Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, в здании бизнес-центра Kentford, 4-й этаж).

© Sputnik / EUGENE ODINOKOV SputnikPro принимает молодых журналистов из стран ближнего зарубежья

В качестве лектора выступит заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Академии медиаиндустрии (Россия), кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей Соломатин.

На интерактивном занятии слушатели познакомятся с практическим опытом работы российских и зарубежных журналистов в ситуациях противодействия террористическим угрозам и массовым беспорядкам, при ликвидации последствий техногенных и природных катастроф, в условиях вооруженных конфликтов или боевых действий, с методами сбора, анализа и передачи информации в экстремальных условиях. Речь пойдет и об этических проблемах при освещении чрезвычайных ситуаций, психологическом состоянии и слагаемых личной безопасности журналиста, а также о навыках по оказанию первой медицинской помощи.

Программа мероприятия:

13.30 – 14.00 — регистрация;

14.00 – 15.15 — первая часть мастер-класса;

15.15 – 15.45 — кофе-брейк;

15.45 – 17.15 — вторая часть мастер-класса;

17.15 – 17.30 — вопросы и ответы, дискуссия.

ВАЖНО: Участие в мастер-классе бесплатное, но существует ограничение по количеству слушателей. Желающих принять участие в мероприятии просим зарегистрироваться, заполнив форму по адресу: https://goo.gl/forms/r2RP3trjME93WvWv1

Информация для контактов: media.md@sputniknews.com, +373 69-601-349

Дополнительная информация о проекте: http://ru.sputnik.md/ijournalist_school/. Посетите официальную страницу Школы инновационной журналистики Sputnik в Facebook: https://www.facebook.com/sputnikjournalistschool — специально для вас — свежие новости, анонсы лекций, эксклюзивные фотографии и видео, интервью и многое другое.

— заместитель заведующего кафедрой телевидения и радиовещания Академии медиаиндустрии (ранее - московский Институт повышения квалификации работников телевизионного и радиовещания). Соломатин является кандидатом филологических наук, членом Союза журналистов России. В средствах массовой информации работал с 1988 года, был сотрудником издательства Агентства печати "Новости" (АПН), рекламно-информационных подразделений ВО "Экспоцентр" Торгово-промышленной палаты СССР, работал на РГРК "Голос России". С 1998 по 2010 годы — советник руководителя РИА "Новости". Принимал непосредственное участие в создании международного Дискуссионного клуба "Валдай", был участником форума журналистов постсоветского пространства и ряда других международных проектов. Неоднократно находился в служебных командировках в "горячих точках". Ведет спецкурсы, спецсеминары и практические занятия на темы: "Информационное вещание ТВ"; "Международное вещание на современном этапе"; "Современные СМИ и терроризм"; "Специфика работы журналиста в экстремальных условиях"; "Пропаганда в условиях информационного противостояния"; "Цифровая среда, кибервойны 21 века, информационные войны 3.0."; "Цифровой суверенитет: миф или реальность?".

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих вузов. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Sputnik остается абсолютным лидером в рейтинге интернет-СМИ Молдовы — Gemius

Sputnik ( sputniknews.com ) — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные общегосударственные и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском языках в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти девяти миллионов человек. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек - представителей десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Sputnik Молдова (sputnik.md) начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства Sputnik Молдова включают информационный портал на молдавском и русском языках, спецпроект "Молдова — Румыния" на румынском языке, радиоресурс, высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостной портал Sputnik Молдова занимает первое место среди интернет-СМИ страны*.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.