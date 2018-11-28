Трансляции Sputnik c протестов в Париже набрали более 2 млн просмотров

В акциях протеста против повышения цен на топливо во Франции участвовали более 100 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Прямые трансляции, которые вело международное агентство Sputnik в социальных сетях c акций протеста в Париже, набрали больше двух миллионов просмотров, сообщила РИА Новости главный редактор Sputnik France Наталья Новикова.

Вместе с тем она отметила, что корреспонденты агентства, не получившие аккредитации от МИД Франции, подвергаются двойной опасности при освещении мероприятий, сопровождающихся беспорядками.

В акциях протеста 24 ноября против повышения цен на топливо во Франции участвовали более 100 тысяч человек. Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер сообщил о 130 задержанных. Демонстрации сопровождались насилием и поджогами, так, в Париже при освещении протестов пострадала съемочная группа телеканала RT: у оператора травма головы, один из корреспондентов получил ожоги.

"Рекордное количество просмотров — заслуга нашего корреспондента, которая работала плечом к плечу с коллегами из французских СМИ в прошедшие выходные. В следующий раз, когда нас будут обвинять в пропаганде, следует спросить наших французских коллег по работе в поле, что они думают об этом. Тех журналистов, которые регулярно сталкиваются с корреспондентами Sputnik France", — отметила Новикова.

© Sputnik / Igor Russak В Союзе журналистов высказались о французском докладе по RT и Sputnik

В ходе избирательной кампании 2017 года корреспонденты Sputnik France не были аккредитованы в предвыборный штаб Эммануэля Макрона. С избранием Макрона президентом Франции МИД страны не продлил аккредитацию корреспондентам агентства, несмотря на обращения.

"Освещать протесты такого масштаба крайне опасно, так как можно попасть под горячую руку не только вандалов, но и разъяренных полицейских. А в ситуации, когда наших корреспондентов не считают за журналистов в стране, опаснее вдвойне", — подчеркнула главный редактор.

В середине ноября агентство Рейтер со ссылкой на неназванного советника французского лидера сообщило, что администрация французского президента Эммануэля Макрона положительно настроена по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnilk.

Однако на настоящий момент ситуация с аккредитаций корреспондентов агентства не изменилась, отметила Новикова.

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