12:30 28 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.21
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Протесты в Париже

Трансляции Sputnik c протестов в Париже набрали более 2 млн просмотров

© REUTERS / Benoit Tessier
Пресс-релизы
Получить короткую ссылку
2510

В акциях протеста против повышения цен на топливо во Франции участвовали более 100 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Прямые трансляции, которые вело международное агентство Sputnik в социальных сетях c акций протеста в Париже, набрали больше двух миллионов просмотров, сообщила РИА Новости главный редактор Sputnik France Наталья Новикова.

Протест против цен на топливо
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
Протесты во Франции: слезоточивый газ, аресты и жертвы - видео

Вместе с тем она отметила, что корреспонденты агентства, не получившие аккредитации от МИД Франции, подвергаются двойной опасности при освещении мероприятий, сопровождающихся беспорядками.

В акциях протеста 24 ноября против повышения цен на топливо во Франции участвовали более 100 тысяч человек. Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер сообщил о 130 задержанных. Демонстрации сопровождались насилием и поджогами, так, в Париже при освещении протестов пострадала съемочная группа телеканала RT: у оператора травма головы, один из корреспондентов получил ожоги.

"Рекордное количество просмотров — заслуга нашего корреспондента, которая работала плечом к плечу с коллегами из французских СМИ в прошедшие выходные. В следующий раз, когда нас будут обвинять в пропаганде, следует спросить наших французских коллег по работе в поле, что они думают об этом. Тех журналистов, которые регулярно сталкиваются с корреспондентами Sputnik France", — отметила Новикова.

Stand of the Sputnik International Information Agency. (File)
© Sputnik / Igor Russak
В Союзе журналистов высказались о французском докладе по RT и Sputnik

В ходе избирательной кампании 2017 года корреспонденты Sputnik France не были аккредитованы в предвыборный штаб Эммануэля Макрона. С избранием Макрона президентом Франции МИД страны не продлил аккредитацию корреспондентам агентства, несмотря на обращения.

"Освещать протесты такого масштаба крайне опасно, так как можно попасть под горячую руку не только вандалов, но и разъяренных полицейских. А в ситуации, когда наших корреспондентов не считают за журналистов в стране, опаснее вдвойне", — подчеркнула главный редактор.

В середине ноября агентство Рейтер со ссылкой на неназванного советника французского лидера сообщило, что администрация французского президента Эммануэля Макрона положительно настроена по вопросу выдачи аккредитаций журналистам RT France и Sputnilk.

Однако на настоящий момент ситуация с аккредитаций корреспондентов агентства не изменилась, отметила Новикова.

Sputnik (sputniknews.com) — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в "Вэйбо" достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей.

По теме

Sputnik остается абсолютным лидером в рейтинге интернет-СМИ Молдовы — Gemius
Sputnik вошел в десятку самых посещаемых интернет-СМИ Турции
Захарова: Sputnik бьют, потому что он эффективен
Теги:
Sputnik France, протесты, Франция
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Цхинвале у Вечного Огня выставлен почетный караул
    Никто не забыт

    "Бессмертный полк" в Южной Осетии разыскал почти две тысячи могил фронтовиков, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

  • Пассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
    Нулевая рентабельность

    За восемь рейсов поезда сообщением Киев - Рига "Украинские железные дороги" ничего не заработали, но считают запуск маршрута удачным.

  • Пустой школьный класс
    Подумайте о детях!

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что педагоги, устроив протест, нарушили интересы своих учеников.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Мода в СССР: на подиуме и в жизни - архивные фото
Видео Кыргызстанец проверил жену на верность набрало 25 млн просмотров
Мудрая жена жестоко проучила своего мужа-ревнивца - поучительное видео
Валютные поступления в III квартале 2018 года
Валютные поступления: факты и цифры

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться