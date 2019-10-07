Фотокорреспондент Sputnik награждён специальным Дипломом спецназа Молдовы

Командир бригады Fulger Василий Ивас отметил важную роль СМИ, в том числе агентства Sputnik Молдова, в продвижении высоких ценностей и духа патриотизма среди молодого поколения.

КИШИНЕВ, 7 окт - Пресс-служба Sputnik. Фотокорреспондент Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Мирослав Ротарь награждён специальным дипломом МВД Республики Молдова "за продвижение военно-патриотических ценностей в гражданском обществе, а также за эффективное сотрудничество с Бригадой полиции специального назначения Fulger".

© Sputnik / Мирослав Ротарь награждён специальным дипломом МВД Республики Молдова

Награждение состоялось 4 октября, в рамках соревнования "Чёрный Берет — 2019", где проводилось тестирование сотрудников и присуждение почётного отличительного знака МВД — "Чёрный Берет".

В ходе торжественного вручения специальных Дипломов командир бригады Fulger Василий Ивас отметил важную роль СМИ, в том числе агентства Sputnik Молдова, в продвижении высоких ценностей и духа патриотизма среди молодого поколения республики и общества в целом.

"Черный Берет" — отличительный знак, символ бригады полиции специального назначения Fulger. Испытания на право обладания им проходят ежегодно. Тестирование состоит из нескольких этапов: марш-бросок с преодолением водных преград, препятствий и выполнение боевых задач. В 2019 году в тестировании принял участие 41 сотрудник МВД.

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Бригада полиции специального назначения Fulger основана 5 декабря 1991 года. Бойцы этого подразделения призваны обеспечивать борьбу с преступностью и вести антитеррористическую деятельность.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*.

Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 90 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.

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