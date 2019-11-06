Стартовало голосование за лучшую работу конкурса журналистов "Перспектива"

В голосовании принимают участие конкурсные работы в четырех номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео".

КИШИНЕВ, 06 ноя - Sputnik. На сайте Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова стартовало онлайн-голосование за лучшую работу четвертого Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива". Оно продлится до 26 ноября 2019 года включительно. В голосовании может принять участие любой интернет-пользователь, выбрав понравившиеся ему работы.

В этом году в нем принимают участие 16 конкурсных работ молодых журналистов республики в четырех номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео". В своих работах участникам важно было отразить главную тему конкурса — "Жизненный выбор: реальные истории", показать жизненные ситуации или рассказать о случаях, историях, где людям приходилось делать выбор, впоследствии изменивший их жизнь.

Согласно Положению, победители конкурса определятся с учетом мнения жюри и результатов интернет-голосования. Призовой фонд конкурса составляет 1800, 1300 и 1000 леев за первое, второе и третье место соответственно в каждой из номинаций. Церемония награждения финалистов конкурса пройдет в Международном пресс-центре Sputnik Молдова в декабре 2019 года.

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов в их стремлении к профессиональному мастерству. Принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и опытные журналисты в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурс проводится в партнерстве с представительством Россотрудничества в Республике Молдова и Национальной комиссией Молдовы по делам ЮНЕСКО.

Sputnik Молдова начал работу в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*.

Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 90 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.