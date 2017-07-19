В среду, 19 июля, в 15.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Тбилиси - Москва - Кишинев на тему: "Владимир Маяковский: поэзия вне времени и границ"

В России, Грузии, Молдове и по всему миру отмечают 124 года со дня рождения Владимира Маяковского (1983 — 1930). Это один из талантливейших русских поэтов первой трети XX века, драматург, публицист, актер, художник. Он родился в грузинском селе Багдади, начальное образование получил в Кутаисской гимназии, свободно владел грузинским языком. Тайна смерти поэта до сих пор вызывает споры литературоведов и критиков, но где бы ни родился поэт и какой бы смертью не умер, он остается поистине достоянием мировой культуры и самобытным явлением поэзии. О наследии Маяковского в России, Грузии и Молдове рассказали участники видеомоста:

В Кишиневе:

— кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой русской филологии Молдавского госуниверситета Владимир НОСОВ;

В Тбилиси:

— литературовед, член редакционной коллегии "Русский клуб", автор книг и статей о жизни и творчестве В. Маяковского Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ — ШАДУРИ;

В Москве:

— директор Музея Маяковского Алексей ЛОБОВ.