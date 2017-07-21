Политическая культура Молдовы - результаты социологического исследования

В пятницу, 21 июля, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла трансляция из Москвы пресс-конференции по итогам сравнительного социологического исследования политической культуры государств постсоветского пространства (Молдовы, Беларуси, Азербайджана и Кыргызстана).

В процессе реализации проекта были изучены общие черты и различия политической культуры четырех стран, основные факторы ее формирования, эффективность политических институтов, зависимость от внутренних и внешних стейкхолдеров, степень вовлеченности граждан в политическую жизнь, уровень коррупции и другие аспекты.

Участники:

— директор благотворительного фонда "Евразийский диалог" Елена МИСЬКОВА;

— директор Международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" Игорь ЗАДОРИН.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на сайте Sputnik Молдова и в Facebook.

Трансляция мероприятия прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.