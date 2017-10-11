Видеомост: "Каталония: уйти нельзя остаться"

На 10 октября, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, региональный парламент Каталонии запланировал заседание, на котором, как ожидается, может быть провозглашена независимость региона.

О ситуации в Каталонии и в Испании в целом, о реакции Мадрида и Брюсселя на заявления каталонских политиков, о дальнейших шагах, которые неминуемо должны привести к началу переговорного процесса, а также об издержках и сложностях, которыми он может сопровождаться, пойдет речь в ходе видеомоста.

Участники в Мадриде:

— депутат конгресса Испании от автономного сообщества Валенсия Хосе Мария Чикильо БАРБЕР;

— адвокат, член Панъевропейского международного союза, профессор права в Университете Короля Хуана Карлоса I Карлос Уриарте САНЧЕС.

В Москве:

— генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;

— доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.