Европейский вектор – опыт Молдовы

24 октября в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост на тему: "Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Опыт Молдовы"

В ноябре 2017 года пройдет саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе, на котором планируется подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Учитывая, что Молдова уже имеет большой опыт сотрудничества с ЕС, в ходе видеомоста участники из РМ рассказали о плюсах и минусах подписания подобного документа.

Участники в Кишиневе:

— глава межпарламентской группы дружбы Молдова-Армения парламента Республики Молдова, доктор экономических наук Владимир ГОЛОВАТЮК;

— депутат парламента РМ, исполнительный секретарь ПСРМ Влад БАТРЫНЧА;

— политолог, муниципальный советник, Кишинев, Член общественного совета при президенте, председатель армянской общины Республики Молдова Гайк ВАРТАНЯН.

В Ереване:

— депутат Национального Собрания Республики Армения, глава Межпарламентской группы дружбы Армения-Молдова Айк БАБУХАНЯН;

— руководитель исследовательского центра "Альтернатива", доктор экономических наук, профессор Татул МАНАСЕРЯН;

— председатель НПО "Международная общественная организация гуманитарного развития" Арман ГУКАСЯН;

— зампредседателя НПО "Международная общественная организация гуманитарного развития" Цовинар КОСТАКЯН.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.