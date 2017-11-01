"Воевод" вернулся из Италии с медалями

В среду, 1 ноября в 11.00, в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Итоги Чемпионата мира-2017 по боевым искусствам"

В Италии завершился Чемпионат мира по боевым искусствам, который проходил с 25 по 29 октября в городе Каррара (Тоскана). Молдавские спортсмены, представляющие Федерацию национальной борьбы "Воевод", завоевали несколько медалей. На мероприятии было рассказано о подробностях выступления молдавских спортсменов.

Участники:

— президент Федерации национальной борьбы "Воевод" Николай ПАСКАРУ;

— вице-президент Федерации национальной борьбы "Воевод" Олег СКЛИФОС.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.