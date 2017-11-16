Толерантное общество и традиционные ценности

В четверг, 16 ноября, в 10:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошел видеомост Кишинев – Минск – Астана – Бишкек, приуроченный к Международному дню толерантности

16 ноября отмечается Международный день толерантности. Основы уважения, принятия и правильного понимания богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности должны закладываться с раннего детства в семье. Последнее время институт семейных отношений подвергается проверке на прочность. Воспитание подрастающего поколения в духе терпимости и взаимного уважения является гарантией от проявления экстремизма и насилия в наших странах.

О толерантности, традиционных ценностях говорили специалисты:

в Кишиневе:

— кинорежиссер, сценарист Николай ГИБУ.

В Астане:

— заместитель директора Института Евразийской интеграции Наталья КАЛАШНИКОВА.

В Минске:

— научный сотрудник института социологии Национальной академии наук Наталья СОСНОВСКАЯ.

В Бишкеке:

— психолог Ильдар АКБУТИН.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.