Толерантное общество и традиционные ценности

16 ноября отмечается Международный день толерантности. Основы уважения, принятия и правильного понимания богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности должны закладываться с раннего детства в семье. Последнее время институт семейных отношений подвергается проверке на прочность. Воспитание подрастающего поколения в духе терпимости и взаимного уважения является гарантией от проявления экстремизма и насилия в наших странах.
О толерантности, традиционных ценностях говорили специалисты:
в Кишиневе:
— кинорежиссер, сценарист Николай ГИБУ.
В Астане:
— заместитель директора Института Евразийской интеграции Наталья КАЛАШНИКОВА.
В Минске:
— научный сотрудник института социологии Национальной академии наук Наталья СОСНОВСКАЯ.
В Бишкеке:
— психолог Ильдар АКБУТИН.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.