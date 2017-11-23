Зачем в Молдове собираются менять паспорта и удостоверения личности

Большинством голосов депутаты парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ 15 ноября дали положительное заключение проекту закона об изменении удостоверений личности и паспортов гражданина Молдовы. Предполагается изменение срока действия паспорта — для взрослых он составит вместо семи лет – десять, для детей младше семи лет – четыре года, а для тех, кому от 7 до 16 лет – семь лет. Также планируется исключить из удостоверений личности термин "национальность", информацию о группе крови и другие данные.

Свою точку зрения на намерение изменить документы, удостоверяющие личность, высказали:

— экономический эксперт Сергей УНГУРЯНУ;

— юрист Макским ГЫНГА.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.