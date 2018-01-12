Экология Кишинева – каким воздухом мы дышим

По данным Всемирной метеорологической организации концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла наибольшего уровня за последние 800 тысяч лет. Основная причина увеличения концентрации CO2 в атмосфере — деятельность человека. В последние годы крупные города испыстывают серьезные экологические проблемы не только из-за работы предприятий, но и из-за огромного количества автомобилей. В Кишиневе очень остро ощущается загрязнение воздуха.
Участники видеомоста обсудили ситуацию с загрязнением воздуха в своих городах, возможные методы борьбы с этим явлением, затронули другие актуальные проблемы, связанные с экологией.
В Кишиневе:
— председатель общественной организации "Viitorul Verde" Думитру АРИОН.
В Астане:
— президент Международной академии экологии, доктор технических наук, профессор Мусагали ДУАМБЕКОВ.
В Бишкеке:
— инженер-эколог Бактыгуль СТАКЕЕВА;
— директор экологического движения "MoveGreen Мария КОЛЕСНИКОВА.
В Минске:
— директор некоммерческого неправительственного учреждения "Центр экологических решений", руководитель программы по химическим веществам и отходам Евгений ЛОБАНОВ.
В Таллине:
— общественный деятель, активист международной гражданской акции "Сделаем" Татьяна ЛАВРОВА.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.