Россия ответит на создание и модернизацию баз НАТО у ее границ

Начинается модернизация авиабаз НАТО в Эстонии и Латвии. Как сообщается, в бюджете Пентагона на 2018 год заложено 200 млн долларов, для строительства и расширения авиабаз в Эстонии и Латвии, а также Венгрии, Норвегии, Румынии и Словакии, для бесперебойного использования самолетов F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Если база в Эстонии будет модернизирована для обеспечения приема боевых самолетов, способных нести ядерное оружие, российские военные обязательно на это отреагируют. Обострит ли это отношения на границах с Россией? Об этом и других темах, в том числе об отношениях Молдовы и НАТО, о ситуации в Приднестровье говорили эксперты:
Участники:
в Кишиневе:
– министр обороны Молдовы в 2001 — 2004 годах, экс-представитель РМ при НАТО, бригадный генерал, председатель Союза офицеров РМ Виктор ГАЙЧУК.
В Москве:
– доктор военных наук, капитан первого ранга Константин СИВКОВ;
– военный эксперт Александр ХРОЛЕНКО.
В Таллине:
– генерал-лейтенант ГРУ в отставке, военный эксперт Sputnik Эстония Виллем РООДА.
В Минске и Тбилиси военные эксперты.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.