Великсар: для молдавских бойцов задача минимум – место на пьедестале почета

По словам тренера национальной сборной Траяна Великсара, на чемпионате Европы спортсмены "будут драться за каждое место с 1-е по 8-е". Именно эти места дают право на участие в чемпионате мира, который пройдет в следующем году в Японии. Об этом Великсар заявил на пресс-конференции в пресс-центре Sputnuk Молдова.

По его словам, у молдавских спортсменов есть все шансы, чтобы занять необходимые места для попадания на Чемпионат мира в Токио.

"Два молдавских спортсмена представляют нашу сборную на этом чемпионате – Ярослав Линник и Константин Догарь. Оба бойца очень сильные, достаточно опытные. Мы рассчитываем, что задачу минимум они выполнят – в восьмерку попадут. Но я считаю, что наша основная задача – место на пьедестале почета", - подчеркнул Великсар.