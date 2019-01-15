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Шеларь: у нас нет Молдовы нашей мечты - видео

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© Sputnik .

О развитии молдавской экономики и ее перспективах рассказали эксперты в пресс-центре Sputnik Молдова.

В Молдове нет стратегического понимания развития страны и отсутствует большая национальная мечта, такое мнение высказала на пресс-конференции пресс-центре Sputnik Молдова экономический эксперт Галина Шеларь.

Подводя итоги экономического развития Молдовы в прошлом году и прогнозируя трэнды на 2019-й и последующие годы, эксперт Галина Шеларь также посетовала на то, что не ощущается на государственном уровне поддержка продвижения молдавских товаров в мире.

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Шеларь уверена, что власти не используют большие возможности, которые есть у нашей страны, например, соглашение о свободной торговле с ЕС, аналогичные документы со странами Восточной и Центральной Европы, СНГ, Турцией.

"За последние тридцать лет мы ничего не сделали, чтобы продвинуть торговую марку "произведено в Молдове". Что сделано для продвижения собственных брэндов? А ведь они у нас есть. Производятся очень интересные вещи. Но могут ли они самостоятельно пробиться на рынки? Есть у них возможность проведения массированной рекламной кампании за рубежом? Нет", - заявила эксперт.

Говоря о причинах сложившейся ситуации, Шеларь подчеркнула, что проблема нашей экономики - в отсутствии понимания того, как должна развиваться страна.

"У нас нет Молдовы нашей мечты, к которой мы бы шли независимо от выборов и других текущих событий", - подчеркнула специалист.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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Теги:
Молдова, экономика, экономическое развитие, экономика Молдовы
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