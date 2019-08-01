Мельничук: пока мы не объединимся – будущего у Молдовы не будет

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Принцип сотрудничества – один из самых эффективных для решения не только текущих проблем общества, но и для выстраивания лучшего будущего для всех граждан Республики Молдова. Именно таким принципом руководствуются представители молодежной организации TIM, рассказавшие о целях и задачах международного молодежного форума "Евразийская перспектива", который с сегодняшнего дня проводится в Вадул-луй-Водэ.

"Чтобы ни говорили политики на своем высоком уровне, пока молодежь, - будущее этой страны, - не начнет сотрудничать, не взирая на пропаганду и манипуляцию, которую мы часто видим по "ящику", пока мы не начнем работать совместно – будущего у Молдовы не будет", - сказал руководитель организации Tinerii Iubesc Moldova Александр Мельничук на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Он также затронул тему доступа к достоверной информации, которая может обеспечить правильный стратегический выбор развития страны в будущем.

"Мы убеждены, что все граждане Молдовы имеют право получать достоверную информацию. Вы прекрасно знаете, что европейская интеграция – это не только официальная политика государства, но это и предмет, изучаемый в наших университетах, некоторых школах. Но об евразийской интеграции говорят не так много. Мы не ставим целью пропаганду какой-либо геополитического курса. Нам интересно, чтобы думающая, активная молодежь получала достоверную информацию и могла выбирать то будущее, которое будет приемлемым для республики. Мы считаем, что евразийская интеграция для Молдовы – это прекрасная возможность экономического развития нашей страны, которую нельзя упустить. Об этом мы будем говорить на форуме", - подчеркнул общественный деятель.

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