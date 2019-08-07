Попова: Молдова должна достойно выступить на Олимпийских играх в Токио

По словам зампредседателя Олимпийского комитета Молдовы, олимпийской чемпионки Ларисы Поповой, многое зависит от бюджета, которое должно предоставить спортсменам на подготовку государство.

На сегодняшний день уже шесть молдавских спортсменов выполнили квоты на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. Об этом заявила в пресс-центре Sputnik Молдова зампредседателя Олимпийского комитета РМ, олимпийская чемпионка Лариса Попова.

"Очень сложно говорить за год вперед, какие медали мы завоюем. Но на сегодняшний день уже шесть человек выполнили квоты. Это - легкая атлетика и стрельба из лука. Все будет зависеть от подготовки спортсменов", - отметила Попова.

По ее словам, во многом все зависит от бюджета, которое должно предоставить государство спортсменам на подготовку.

"В этом году, например, бюджет начали выделять где-то в апреле или даже в мае-месяце. А спортсмены уже провели подготовку и участвовали в соревнованиях в январе", - подчеркнула олимпийская чемпионка.

Попова полагает, что у Молдовы есть хорошие шансы достойно выступить на первенстве, если вовремя выделят деньги и грамотно пройдет подготовка спортсменов.

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"Если будет все вовремя, то сможем построить подготовку и приблизиться к медалям. По-любому спортсмены будут готовиться, они у нас такие, что и за свой счет это сделают. Мы надеемся. У нас всегда была сильная легкая атлетика и борьба. Думаю, что команда Молдовы должна достойно выступить", - заключила Попова.

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