Цензура в Евросоюзе: многие факты о Второй мировой войне специально замалчивают

Многие исторические факты, связанные с событиями Второй мировой войны, слишком печальны, чтобы о них знали граждане, поэтому в ЕС неприятные страницы истории предпочитают не афишировать, а то и вовсе вычеркнуть из собственной памяти.

Евросоюзу не выгодно вспоминать правду о событиях 1941 года, когда вместе с Германией многие европейские страны приняли прямое участие в нападении на Советский Союз. Об этом рассказал военный историк, политолог Борис Шаповалов на видеомосте Москва – Кишинев, который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова.

Отвечая на вопрос о том, почему такая разная оценка событий Великой Отечественной войны в России и в западных странах, в том числе в ЕС, Шаповалов сказал, что желание переписать историю обусловлено политическими факторами.

"Расширяющемуся Евросоюзу, невыгодно вспоминать и говорить о том, что в 1941 году девять европейских государств официально объявили войну СССР. Невыгодно говорить им о том, что в рядах Вермахта воевало один миллион восемьсот тысяч европейцев. О том, что в подразделениях СС воевало более 4000 европейцев, не немцев".

По его словам, в Европе проводится работа по фальсификации истории, цель которой заключается в том, чтобы убедить европейское и мировое сообщество, что в развязывании мировой войны кроме Германии и ее союзников, было виновато и руководство СССР.

"Сегодня 85-летие так называемого пакта Молотова-Риббентропа, правильное название которого "Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом". Эту дату в Европе хотят привязать к 1 сентября 1939 года и таким образом пытаются возложить ответственность за развязывание Второй Мировой войны в одинаковой степени на нацистскую Германию и СССР", - сказал Шаповалов.

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