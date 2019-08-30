Москович: еще лет 5-7 у Молдовы нет перспективы на Евровидении

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Уровень подготовки юных артистов Молдовы сейчас слабее, чем несколько лет назад, заявил в пресс-центре Sputnik Молдова Народный артист РМ Константин Москович.

"Я вижу, что происходит с национальным отбором на Славянский базар. Это очень больная для меня тема. Замечаю, что с каждым годом уровень подготовки у детей падает, - отметил музыкант.

По его словам, это может быть связано со сменой педагогов, ведь многие специалисты уезжают из страны. А те, которые приходят на смену, как считает Москович, вероятно, не владеют старой школой вокального мастерства.

"Здесь только если самородок какой-то появится, ему нужно дать направление, и он уже принесет результат", - считает артист.

Он добавил, что многие певцы, добившиеся успехов на международных конкурсах, затем пропадают. Как полагает Москович, такие вокалисты просто "собирают призы", а дальнейшую музыкальную карьеру продолжают немногие.

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В ходе беседы Москович затронул и конкурс "Евровидение". По словам музыканта, это событие уже потеряло свое изначальное призвание - "подача вокальных данных и раскрытие талантов".

"Это больше конкурс-шоу, где надо придумать какие-то страшно дорогие декорации. И все же, хотим мы или не хотим, но есть и геополитический интерес организаторов к той или иной стране. Это видно невооруженным глазом. Поэтому, к сожалению, для Молдовы я не вижу перспективу там минимум еще лет 5-7", - убежден Москович.

Также приглашенный ответил на вопрос, хотел бы он принять участие в конкурсе в дуэте с кем-то из молдавских вокалистов.

"Как исполнитель возможно, но в роли продюсера, то есть человека, который делает шоу, я не стал бы. Это не мой формат", - заключил Москович.

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