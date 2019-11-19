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Видео из пресс-центра

Джабаров: для нового правительства Молдовы существуют определенные угрозы

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© Sputnik /
Sputnik Молдова

Кабмин под руководством Иона Кику может столкнуться с рядом проблем – об этом заявил российский сенатор.

Для нового молдавского правительства существуют определенные угрозы – об этом рассказал заместитель председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова – мероприятие прошло в формате видеомоста Кишинев-Москва.

"Конечно, угроза существует. Я не думаю, что Плахотнюк (бывший лидер Демпартии, бежавший из страны в июне - прим. ред) и его команда сдали свои позиции и ушли. Конечно, они захотят какого-то ренессанса, возвращения. И здесь во многом зависит как сработает новое правительство", - отметил Джабаров.

Если граждане Молдовы увидят позитив в работе нового кабмина, - считает сенатор, - то и на следующих выборах они отдадут голоса за тех, кто сформировал это правительство", - подчеркнул сенатор.

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"Все будет завесить от того, как будет развиваться Молдова. Если будет позитив, а мы на это очень рассчитываем, мы будем со своей стороны делать все, чтобы правительство Молдовы решило вопросы, очень тяжелые, надо сказать, вопросы, которые стоят перед республикой. Если есть желание, то и все остальное возможно", - подчеркнул политик.

В ходе пресс-конференции затрагивались актуальные вопросы молдавско-российских отношений, в том числе приднестровское урегулирование, американский фактор политического влияния, военные угрозы и т.д. Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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