По следам великого поэта - эти уголки Молдовы помнят поступь Пушкина

В четверг все те, кто говорят на русском языке и не только, отметят 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Немногие города могут похвастать тем, что великий поэт бывал там, Кишиневу в этом смысле повезло.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. "И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал", - эти бессмертные строки сегодня, в XXI веке, так же будоражат души и сердца людей, как и столетия назад. У каждого любителя литературы - свой Пушкин. Кто-то любит его сказки, где ирония и мораль в стихах придают особый, едко-сатирический смысл произведению, кто-то восхищается любовной лирикой, иные любят прозу Александра Сергеевича.

Шестого июня исполнится 220 лет со дня рождения поэта. Но, подобно тому, как творчество Пушкина любят во всех уголках земного шара, так и фактом его пребывания в своих городах и населенных пунктах поменьше гордятся люди, живущие в них сегодня.

Бессарабия и Кишинев стали не только местом южной ссылки поэта, но и почвой, где поэт черпал вдохновение, где написал ряд самых известных своих произведений или начал работу над новыми, не менее талантливыми творениями.

Цыганы шумною толпою...

По словам первого директора дома-музея Пушкина в Кишиневе, Бориса Трубецкого, приведенным в его книге "Пушкин в Молдавии", можно датировать время пребывания поэта в цыганском таборе, в районе сел Долна, Юрчены, Варзарешты с 28 июля по 20 августа 1821 года.

Как сообщил корреспонденту Sputnik пушкинист Виктор Кушниренко, известно, что селом Долна владели бояре Ралли, а Пушкин был тесно связан с семейством кэминара (сборщика налогов с питейных заведений — ред.), члена Верховного совета Бессарабской области Замфираке Ралли.

Поэт часто бывал в его доме в Кишиневе, общался и дружил с его сыновьями и дочерьми, участвовал в устраиваемых тут музыкальных вечерах, гулял с ними по городскому парку, где сегодня стоит памятник поэту, посещал театр.

"Конечно же, Александр Сергеевич был хорошо информирован о состоянии семейства Ралли. С тех пор прошло уже почти два столетия, но мы так и не знаем, какими еще селами в Бессарабии владел Замфираки Ралли, сколько их было, что слышал, знал о них сам Пушкин", — заметил Кушниренко.

Путешествие по южной Бессарабии

Одно из самых увлекательных путешествий поэта, находившегося в нашем крае, было именно по южной его части.

"Следуя по "пустынной" Бессарабии в сопровождении своего ближайшего друга полковника Ивана Липранди, между Кишиневом, Бендерами, Каушанами, Аккерманом, Татарбунарами, Измаилом, Болградом, Кагулом, Леова Пушкин посетил более 40 почтовых станций и селений.

Там он ночевал, беседовал с людьми, искал дворец крымского хана и фонтан, там осматривал крепости, поля былых сражений, там смотрел на море, по которому по легенде проплывали аргонавты, там вспоминал "Историю" Карамзина, "Описание Молдовы" Дмитрия Кантемира и его участие в Прутской кампании Петра Великого, там просто пил вино, закусывая балыком и соленьями, слушая древние песни.

"Перед поэтом открылся уникальный край со своей историей с древнейших времен, судьба которого тесно переплетена с судьбой России и многих других стран и цивилизаций. Здесь Пушкин ночевал в башне у Днестровского лимана и повстречался с тенью великого римского скитальца-певца Овидия. И самым потрясающим было то, что Назона помнили на этой земле спустя 1800 лет! Написав в этих местах послание "К Овидию", Пушкин выразил уверенность в том, что тут будут помнить и его", — рассказал Кушниренко.

Он добавил, что Пушкин многое не успел завершить на этой земле. Покинув юг, поэт мечтал вернуться "в опаленные Молдавии луга".

"Вспоминая наш край, он творил в Михайловском, Москве, Петербурге, Болдине. Без упоминания Бессарабии сегодня невозможно говорить о романе "Евгений Онегин", "Капитанской дочке", "Повестях Белкина", "Полтаве", сказках Пушкина, неоконченной "Истории Петра"", — отметил Кушниренко.

Из истории дома-музея Пушкина в Кишиневе

73 года назад, 31 мая 1946-го правительство МССР приняло постановление "Об открытии в городе Кишиневе Дома-музея А. С. Пушкина".

Инициатива принадлежала Союзу писателей Молдовы во главе с известными поэтами Емилианом Буковым и Андреем Лупаном. А уже 10 февраля 1948 года, в день смерти поэта, "домик Пушкина" принял первых посетителей.

Крайне высока была вероятность того, что дом, где в Кишиневе жил Пушкин, могли и вовсе не обнаружить.

Уже в 1898 году в газете "Бессарабец" от пятого сентября о месте обитания Пушкина на бывшей Антоновской улице замечено: "но где этот дом, никто не знает, так как никто не задавал себе труда отыскать его… и сохранить".

Отыскать и сохранить — именно с этой целью в старый город спустился прибывший из Ленинграда Борис Алексеевич Трубецкой, бывший до этого сотрудником знаменитого "Пушкинского дома".

В своей знаменитой книге "Пушкин в Молдавии", выдержавшей шесть изданий, Трубецкой вспоминал: "В начале сентября 1944 года местные жители показывали мне, где находится "домик Пушкина", как они его называли".

Оказавшись у стен этого дома, ученый с горечью заметил: "Вид этого домика, находившегося на улице Антоновской, 19, — ранее, при Пушкине, она называлась Антоньева, — был ужасен. Провалившаяся крыша, ветхие дверь, окна и полы, грязь и руины зданий, находящихся близ него. Нужны были срочные меры, чтобы сохранить этот дом…".

Именно Трубецкому выпала честь стать первым директором дома-музея Пушкина в Кишиневе и с группой товарищей приступить к реставрации (в чем очень много помог архитектор Федор Петрович Наумов — ред.) и организации экспозиции.

Кручи Пушкинской горки

Известно, что поэт посещал многие дома, располагавшиеся по соседству с его скромным жилищем. Часть строений сохранилась в той или иной степени, одни частично обновлены, некоторые потеряли свой первоначальный вид, некоторые с течением времени исчезли, включая таверну, которую посещал поэт.

"Здесь, лирой северной пустыни оглашая,

Скитался я в те дни, как на брега Дуная

Великодушный грек свободу вызывал…"

Памятное местечко в центральной части Кишинева назвали "Пушкинской горкой" уже в советское время. Именно здесь находится домик-музей, в котором Пушкин жил и творил.

Улочки "Пушкинской горки" и сегодня сохранили удивительное ощущение присутствия здесь поэта. Считается, что здесь зародились замыслы поэмы "Гаврилиада".

Сохранился дом грека Кацики, в нем размещалась масонская ложа "Овидий" № 25. Южные декабристы использовали ее в политических целях, и вскоре кишиневская ложа была закрыта, а за ней "уничтожены в России все ложи". После ликвидации организации остались неиспользованные амбарные книги в кожаных переплетах, их собратья по ложе подарили поэту. Сегодня эти книги известны как "масонские" тетради Пушкина, в них он начал в Кишиневе роман в стихах "Евгений Онегин", писал поэму "Цыганы" и многое другое. Одна из "масонских" тетрадей представлена в экспозиции музея.

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