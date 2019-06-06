Какие тайны хранит Дом-музей Пушкина в Кишиневе

Первым местом жительства Александра Сергеевича в Кишиневе был дом Наумова. Сегодня это Дом-музей А. С. Пушкина. Молдова оставила глубокий след в памяти великого поэта. До конца ней он сохранил добрые отношения со многими кишиневскими знакомыми. В письме к Н.С.Алексееву от 26 декабря 1830 года он писал: "Пребывание мое в Бессарабии доселе не оставило никаких следов, ни поэтических, ни прозаических. Дай срок – надеюсь, что когда-нибудь ты увидишь, что ничто мною не забыто". Удивительное признание, если учесть, что исследователи насчитывают более 220 сочинений, написанных, начатых и задуманных в Кишиневе, в их числе четыре южные поэмы и шестнадцать первых строф романа "Евгений Онегин".