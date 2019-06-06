Судьба дома-музея Пушкина в Кишиневе: собираются ли закрывать комплекс

В каком состоянии находится дом-музей, в котором когда-то жил Пушкин, действительно ли памятник архитектуры собираются закрывать и переносить, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Кишиневский дом-музей Александра Сергеевича Пушкина – один из уникальных памятников архитектуры и культуры не только для Молдовы, но и для всего мира. Дело в том, что подлинных строений, где жил великий русский поэт осталось не так уж и много. К 220-летию со дня рождения классика Sputnik узнал, в каком состоянии находится дом-музей, в котором когда-то жил отправленный в ссылку в Бессарабию Пушкин, а также узнал, действительно ли памятник архитектуры с собираются закрывать и переносить.

Что говорил Пушкин о Бессарабии?

Пушкин жил в Бессарабии (территория современной Молдовы) в течение нескольких лет, находясь в так называемой южной ссылке. На нашей земле Пушкин написал, начал, задумал более 200 сочинений. Это четвертая часть из того, что он успел создать за время своей короткой, но прекрасной жизни. В Бессарабии, к примеру, были написаны поэмы "Кавказский пленник", "Братья разбойники", "Гавриилиада", "Бахчисарайский фонтан" и другие произведения. А одно из главный своих творений - "Евгений Онегин" поэт начал писать в Кишиневе.

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"Хотелось бы, чтобы имя Александра Сергеевича никогда не было забыто на этой земле, где Пушкин прожил всего лишь три года. Но эта земля им была любима. Он говорил: "Но мирные поля, холмы и рощи сонные, и музы мирные мне были благосклонны". Александр Сергеевич называл наш край благословенной Бессарабией. Надеемся, что она будет к нему благословенна и относится с любовью всегда", - заявила Sputnik музеограф дома-музея А.С. Пушкина Марина Подлесная.

Домик Пушкина собираются переносить?

Дом-музей А.С. Пушкина расположен в самом центре Кишинева – в его старой части. Это не просто одна из достопримечательностей молдавской столицы, а реликвия, которую, разумеется, нужно хранить. Впрочем, это не помешало в 2011 году развернуть стройку прямо под окнами памятника архитектуры и культуры. Под давлением общественности проект строительства пересмотрели и от части комплекса высоток, которые должны были соседствовать рядом с музеем, отказались. Однако сейчас поползли разговоры о том, что дом-музей Пушкина может быть вовсе закрыт и перенесен в другое место.

"Мне нравится история про то, как домик Элли вместе с ней перелетел в другую страну. Но домик Пушкина, который открыл в качестве музея его первый директор - пушкинист Борис Алексеевич Трубецкой, не может никуда улететь", - отметила Подлесная.

Она выразила надежду, что дом-музей никуда с этого места не денется.

"Мы ждем капитального ремонта. До меня тоже доходят слухи, но хотелось бы, чтобы была конкретная информация. Для этого, как мне кажется, нужны круглые столы, чтобы собрать заинтересованных лиц и, в том числе, сотрудников музея, которые, как никто другой, заинтересованы в том, что происходит внутри и вокруг учреждения", - сказала музеограф.

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Как отметила собеседница, хотелось бы, чтобы на время реставрации сам дом-музей не был закрыт. На территории комплекса проходят экскурсии и культурные вечера. Сейчас музейное пространство состоит из нескольких частей. Речь идет об основной экспозиции "Твоей молвой наполнен сей предел", а также нескольких выставочных залов "Онегинский" и "Антре" и мемориальной части.

"В первую очередь это дом Александра Сергеевича. И в этот дом в гости к хозяину приходят люди со всех концов земли. Очень приятно, что у нас бывают представители Японии, Китая, США, Европы. Но очень хотелось, чтобы было больше молдавских школьников", - сказала Подлесная.

Она выразила надежду, что если в следующем году появится музейный урок, то в домик Пушкина хлынет больший поток молодежи.

"Хотелось бы, чтобы площадь музея была больше, чтобы больше можно было показать музейных предметов", - отметила музеограф.

В каком состоянии находится дом-музей А.С. Пушкина?

По словам музеографа, мемориальный домик пострадал, когда в ноябре 2017 года на него упал дуб. Но музей охраняют со всей любовью и любые инциденты, которые происходят со зданием, работник и комплекса стараются быстро "залечить".

"Реставрацию всего музейного комплекса можно проводить частями", - сказала Подлесная.

По ее мнению, важно, чтобы музейный комплекс никогда не уходил из культурного пространства.

"Мы остаемся, и в это же время перед нами открываются замечательные перспективы. Мне кажется, надо таким образом проводить реставрацию, то есть по частям", - добавила она.

Ранее советник президента республики в области образования, науки и культуры Корнелиу Попович рассказал прессе об удручающем состоянии дома-музея Пушкина. Он выразил уверенность, что ситуация изменится к лучшему, потому что это в интересах Республики Молдова.

"Пушкин является важнейшим связующим звеном. Он еще раз доказывает вековые культурные, цивилизованные отношения между Молдовой и Россией", - подчеркнул Попович.

Все, кто бесконечно любит, помнит и читает Пушкина, не случайно говорят о бережном и постоянном отношении ко всему, что касается великого поэта, прозаика и драматурга бессмертных произведений. Ведь сегодня - День его рождения. И Молдова, как и все государства и народы мира, традиционно отмечает этот великий день для всех землян - рождение Александра Сергеевича Пушкина. Его произведения, духовная насыщенность которых, вызывает трепет в душе каждого человека, прикоснувшегося к глубинам этих вечным шедевров. Молдавский народ особо гордится тем, что Пушкин так полюбил Бессарабию - нашу родину, которую мы сегодня с гордостью называем Молдова. Великий творец не раз повторял в своих произведениях и в письмах, направленных друзьям, что его жизнь в ссылке смягчил не только воздух и красота этого края, но и народ, который жил в Бессарабии.

Пушкину покорились все жанры литературы. И мы всегда должны помнить, что реализм, который рассматривался им как главный инструмент творения, стал одним из необходимых для дальнейшего развития мировой литературы и культуры. Пушкин жил, Пушкин жив, Пушкин будет жить столько же, сколько земляне будут существовать на этой Богом отмеченной части вселенной.

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