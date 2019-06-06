Праправнук Пушкина не подал руки потомку Дантеса

Потомки Пушкина, носящие его фамилию - Александр Александрович и Мария Александровна - рассказали корреспондентам Sputnik о своей жизни и взглядах на современное наследие знаменитого предка.

(Публикуется повторно. Первая версия вышла 29.09.2016, видео)

О жизни Пушкина в Бессарабии можно узнать в спецпроекте "Пушкин-220": тайны, факты и личная жизнь

Много интересных и удивительных историй о своей жизни рассказали гости Sputnik Молдова — Александр Александрович и Мария Александровна Пушкины, праправнуки Александра Сергеевича Пушкина.

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На несколько дней они приехали в Молдову, чтобы посетить места, где бывал и жил их знаменитый предок, все эти почти 200 лет почитаемый на нашей земле.

Два языка — одна речь

Нынешние собеседники корреспондентов Sputnik уникальны. Александр Александрович Пушкин — последний прямой потомок поэта по мужской линии, происходит от старшего сына классика — Александра Александровича, русского генерала. Его сын — Николай Александрович — стал отцом Александра Николаевича, семья которого после революции была вынуждена покинуть Россию. Эта ветвь Пушкиных жила в Турции, потом — в Сербии, а в 1923 году семья осела в Брюсселе. Александр Николаевич женился, и в 1942 году родился праправнук поэта — Александр Александрович.

Мария Александровна (Мария-Мадлен) Дурново-Пушкина, супруга Александра Александровича, родилась в 1943 году во Франции. Она приходится своему мужу троюродной сестрой, так как является внучкой Марии Пушкиной, дочери сына А. С. Пушкина Александра Александровича, вышедшей замуж за Николая Быкова, сына Елизаветы Гоголь, находившейся в родстве с Николаем Гоголем. Мария Александровна возглавляет Международный фонд А. С. Пушкина, избиралась главным казначеем ассоциации "Женщины Европы".

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Кстати, это единственный в истории брак, когда оба супруга — потомки А. С. Пушкина.

Да и судьбы наших гостей до того, как они связали себя узами брака, очень похожи.

Родившись в эмиграции, Александр Александрович и Мария Александровна были воспитаны в русской традиции, в том числе и на произведениях своего прапрадеда.

"До того, как мы пошли в школу, по-французски не говорили совсем. Первые годы учебы нам обоим было очень трудно. Нас воспринимали как людей с другой планеты. А дети часто бывают жестоки к тем, кто не похож на них. Но шло время, и мы полностью влились в европейское общество", — рассказывает Александр Александрович.

Первое знакомство

"А познакомились мы впервые еще в детском возрасте, в 1949 году в имении наших родственников, куда ежегодно съезжались все потомки Пушкина. Сохранилась и фотография, где я сижу на коленях у будущего мужа и этим как бы говорю всем — не трогать, он мой", — делится воспоминаниями Мария Александровна.

Они с супругом бегло говорят по-русски, но с заметным французским акцентом, иногда затрудняясь подобрать нужны слова. Сказывается франкоязычная среда их постоянного пребывания — Пушкины живут в Бельгии.

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Спрашиваем, на каком языке они разговаривают дома, наедине друг с другом.

"Конечно же мы стараемся говорить по-русски. Но когда забываем то или иное слово, произносим его по-французски и автоматически переходим на этот язык. А потом снова возвращаемся к русской речи", — объясняет Александр Александрович.

На самом деле, как признается собеседник, именно так, переходя с одного языка на другой как устно, так и письменно, вот уже много десятилетий общаются эмигранты из русских дворян и их потомки. Не говоря уже о том, что с начала XIX века, когда все высшее сословие России в большинстве своем первым познавало французский, а только потом русский. Что ж, такова особенность этой части уже мирового сообщества.

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"Но мы пользуемся любой возможностью разговаривать на русском. Особенно когда приезжаем в Россию. На Родине мы впервые побывали в 1994 году, на фестивале "Царскосельская осень" в Петербурге. Там к нам пытались обращаться сперва по-французски, затем по-английски. Но мы тут же просили перейти на русский", — продолжает Александр Александрович.

Душою с Россией

Он не оговорился, когда произнес слово "Родина" в отношении России. Пушкины, несмотря на то, что родились, выросли и живут в Европе, тем не менее считают своей Родиной именно Россию.

"Мы — русские, у нас русский менталитет. Мы любим Россию, душою с нею и поддерживаем ее. Сегодня наша Родина — новая страна, многое в ней меняется в большинстве своем в лучшую сторону. И, что хочу отметить, в России никогда не забудут Пушкина", — объясняет Александр Александрович.

Гости подчеркивают, что в России они чувствуют себя как дома и не считают себя там иностранцами.

"Нам было приятно находиться среди тех, для кого русский язык — родной. Но хоть мы и говорим по-русски, но с чтением на нем большие проблемы, так как большую часть жизни не было причины осваивать письменную русскую речь. Зато в последние годы я стараюсь учить побольше стихотворений своего прадеда наизусть", — добавляет Александр Александрович.

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Спрашиваем — а как обстоят дела с популярностью "нашего всего" в Европе.

"Если честно, то Пушкина в странах Европы знают мало. В Бельгии русскую литературу не проходят в школах, но это и понятно — у французов и валлонов есть Гюго, Шатобриан и многие другие — те, кого они заслуженно любят и ценят. Из русских классиков в Европе больше читают Толстого, Достоевского. Пушкин, большая часть наследия которого составляет поэзия, трудно переводится на французский, если говорить о франкоязычных странах и регионах", — отвечает Александр Александрович.

Да, шутим мы, никто не переведет Пушкина на французский лучше, чем это бы сделал сам Пушкин.

Масоны и декабристы

Гости, улыбаясь, соглашаются и начинают рассказывать о том, как вот уже много лет подряд они проводят в Бельгии праздник пушкинской поэзии шестого июня — в день рождения классика.

"Наши гости читают Пушкина по-русски, по-французски и по-фламандски", — отмечает Мария Александровна.

Популяризация творчества Пушкина — одна из задач пушкинского международного фонда, который возглавляют наши гости. Другое направление их деятельности — помощь онко-больным детям. Эту поддержку уже много лет получает одно из профильных медицинских учреждений в Санкт-Петербурге. А в ходе визита в Кишинев Пушкины запланировали посещение педиатрического отделения Республиканского онкоинститута. Об итогах этой встречи Александр Александрович с супругой обязательно обещали рассказать.

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Обращаемся к теме Молдовы, где наши гости впервые и, кстати, приехали именно в сентябре — в том месяце, когда сюда 196 лет назад прибыл ссыльный Пушкин. Мы вспоминаем о том, что в числе многих пушкинских мест есть в Кишиневе одно, заслуживающее особого внимания — дом греческого аристократа Михалаке Кацики на нынешней улице Хаждеу. Там собирались члены масонской ложи "Овидий", куда был принят и Пушкин. Но вместе с абстрактными вопросами миропорядка члены ложи обсуждали и проблематику устройства России. Да, кишиневские масоны в большинстве своем были и членами Южного общества, будущими декабристами.

Бытует мнение, что поэт со временем отказался от идей, выдвигаемых декабристами.

Но мы приходим к общему мнению — Пушкин, чье мировоззрение постоянно развивалось, никогда не отмежевывался от самих декабристов, своих товарищей и во многом единомышленников. После провала восстания на Сенатской площади поэт просил не выгораживать его перед императором за его гражданскую позицию.

Не подал руки Дантесу

Праправнуки великого поэта уверены, что родство с Пушкиным накладывает большую ответственность на мысли, слова и действия всех его потомков, и личные поступки являются зачастую продолжением того, что несет в себе сам великий род.

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"Например мне недавно предложили приехать в родовое имение Дантесов во Франции и пожать руку прямому потомку Жоржа Дантеса. Я отказался. И говорят, что после этого он впал в депрессию. Ничего не имею против этого человека, к которому меня приглашали. Но он — наследник того, кто убил моего предка, не говоря уже о том, что Дантес застрелил лучшего представителя русской литературы", — рассказал Александр Александрович.

Супруги Пушкины путешествуют не только по России, где они побывали в обеих столицах, но и в Михайловском и Болдине. Они стараются побывать во всех странах, где силен русский мир, где чтут великого поэта, сохраняют его наследие.

И мы искренне надеемся, что Молдова оставит свой след в картине ярких впечатлений наших гостей о мире Пушкина — мире гения и гражданина.