Фальшивый дом Варфоломея

Одно из знаменитых пушкинских мест Кишинева таковым, на самом деле, не является.

21 сентября 1820 года Пушкин прибыл под начальство генерала Инзова в Кишинев. С тех самых пор Кишинев и хранит память об Александре Пушкине – в нашей столице осталось совсем немного мест и зданий, где бывал великий российский поэт.

Их несложно перечислить. Прежде всего, - это домик на территории музея поэта, восстановленный после Второй мировой войны, именно там, судя по всему, жил Пушкин. Это Благовещенская церковь, куда захаживал поэт. Это, конечно же, дом Кацики, знаменитая масонская ложа Кишинева. Но есть на пушкинской карте молдавской столицы еще одно здание, часто рекомендуемое туристам и ценителям творчества поэта – дом Варфоломея.

Пушкин неоднократно бывал у откупщика Иордаке Варфоломея на балах и светских раутах. В знаменитом стихотворении "Проклятый город Кишинев", он называет дом пестрым, по всей видимости из-за яркой и разнообразной публики. Да и бывал он тут не просто так – поэт был влюблен в дочь хозяина дома.

© Sputnik / Сергей Цуркану Сейчас здесь офис крупной компании.

На доме по улице Колумна 92, под барельефом поэта написано о том, что именно это здание и является знаменитым домом. Сейчас там офис одной крупной компании. Многие годы исследователи писали, что да, действительно, это и есть тот самый "пестрый" дом – упоминания об этом можно найти и в советских изданиях, и в современных.

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Однако это, к сожалению, является легендой. Этот дом построен намного позже, уже после смерти Пушкина. На балконе выкована дата – 1874. Это и есть год постройки дома.

© Sputnik / Сергей Цуркану На балконе можно обнаружить интересный "бессарабский узор".

Но не стоит расстраиваться – дом Варфоломея стоял на этом самом месте, на нынешней Колумне, поэтому и возникла путаница. И поэт действительно ходил по этим самым улицам, по которым сейчас спешим мы, не задумываясь порой об истории нашего города. И кстати, - чем значительнее фигура, тем больше вокруг нее сплетен, легенд и мифов. Так что миф о доме Варфоломея – совсем не единственный миф Кишинева.

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