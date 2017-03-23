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Василий Колташов
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Василий Колташов: развод ЕС и США будет только усиливаться

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Российский эксперт рассуждает о том, что Международный валютный фонд в Европе "подвинут"

Европейский валютный фонд вместо МВФ — в ЕС вернулись к этой идее, идее создания собственного механизма помощи проблемным странам.

Фаридун Усмонов
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С такой инициативой выступил глава еврогруппы Йерун Дейссельблум. Он предложил наделить схожими с МВФ функциями уже существующий Европейский стабилизационный механизм — ESM. Дейссельблум пояснил, что действующий формат тройки кредиторов неудобен в работе.

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Что это — разочарование в действующей системе или политический ход против МВФ? В эфире радио Sputnik в данном вопросе разбирался эксперт — руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

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Теги:
МВФ, ЕС, Василий Колташов, США




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