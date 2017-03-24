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Андрей Петрик,Сергей Цуркану и Наталья Иовва
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Что ждет молдавских гастарбайтеров c паспортами Румынии на фоне Brexit-a

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Тема:
Brexit: Британия и ЕС (41)
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С 29 марта начинается официальная процедура выхода Великобритании из состава Евросоюза. Какая судьба постигнет молдавских трудовых мигрантов после Brexit-а, и что делать тем гражданам Молдовы, которые при оформлении румынских паспортов нацеливались ехать на заработки в Туманный Альбион.

Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй официально уведомил ЕС, что "включает" процесс выхода из союза 29 марта. Статья 50-я Лиссабонского договора, определяющая условия выхода стран из ЕС, как сообщается в официальном пресс-релизе британского премьера, будет задействована именно в последних числах марта месяца. Именно с этого момента начнутся неизбежно трудные двухгодичные переговоры между Лондоном и Брюсселем о том, которая из сторон какие финансовые компенсации должна выплатить.

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Как ни странно, но эти, казалось бы, далекие от Молдовы геополитические перипетии, напрямую взволновали граждан нашей республики, работающих в Туманном Альбионе по румынским паспортам. Да, премьер Великобритании Тереза Мэй заявляла, что те граждане стран ЕС, в том числе и Румынии, которые уже работают на территории государства, не будут выдворяться за его пределы.

Однако многие граждане нашей страны не привыкли воспринимать слова политиков, в том числе и британских, за чистую монету, учитывая переменчивость их взглядов. На этом фоне многих молдавских трудовых мигрантов волнует вопрос: смогут они и в дальнейшем беспрепятственно работать в Англии, либо им уже сейчас, не дожидаясь сюрпризов, необходимо искать заработок в одном из других государств Европейского Союза?

Более того, какая судьба постигнет тех, кто сегодня в Молдове оформляет румынский паспорт и намеревается поехать на заработки в Великобританию?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова обсудили постоянные обозреватели Андрей Петрик, Наталья Иовва и Сергей Цуркану. 

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Тема:
Brexit: Британия и ЕС (41)

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Теги:
румынский паспорт, последствия Brexit, Brexit, гастарбайтеры, трудовые мигранты, граждане Молдовы, парламент, Наталья Иовва, Тереза Мэй, Андрей Петрик, Сергей Цуркану, Лондон, Великобритания, Молдова, Кишинев




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