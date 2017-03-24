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Актер Дмитрий Харатьян
© Sputnik/ Руслан Кривобок

Харатьян: зачитывать "Тотальный диктант" творческая и актерская задача

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Известный российский актер Дмитрий Харатьян в этом году зачитает в Таллине текст "Тотального диктанта". В интервью Sputnik Эстония он рассказал о том, почему согласился принять участие в мероприятии.

Дмитрий Харатьян отметил, что для него зачитывание "Тотального диктанта" станет первым подобным опытом, однако, предложение очень заинтересовало, прежде всего, своим творческим потенциалом.

"Это как раз очень творческая, актерская задача. Любое зачитывание текста для артиста является творческой задачей", — сказал Харатьян в интервью Sputnik Эстония.

По убеждению актера, культура не имеет границ, поэтому развиваться культурно могут и должны все люди, независимо от национальностей и места проживания. Главное, что их объединяет русский язык.

В этом году акция "Тотальный диктант" состоится 8 апреля. К диктанту присоединятся 514 российских городов, из них 37 — новых, и 287 городов за рубежом. На данный момент проект охватывает 72 страны. Регистрация участников на все площадки начнется 29 марта. Организаторы ожидают, что всего в день диктанта проект охватит более 3 тысяч площадок. Кроме того, участие в акции примут десять рейсов самолетов. Текст для акции "Тотальный диктант" 2017 года написал лауреат "Большой книги" писатель Леонид Юзефович.

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Теги:
акция "Тотальный диктант", Дмитрий Харатьян




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