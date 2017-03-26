Эксперт: молдавское вино не хуже французского

"В 2006 году, когда ввели запрет, молдавское вино занимало 25 процентов российского рынка. То есть, каждая четвертая бутылка была из Молдовы. Это был мощнейший экономический удар по стране, которая вела невнятную политику", — отметил собеседник радио Sputnik.

По словам собеседника, сейчас начался период восстановления отношений между Молдовой и Россией — политических и экономических. Однако, молдавским производителям придется нелегко на молдавском рынке, который за многолетний период кардинально изменился.