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Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз (слева)
© Sputnik/ Владимир Астапкович

Эксперт: молдавское вино не хуже французского

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К 2006 году, когда был введен запрет на импорт молдавской винодельческой продукции в Россию, на молдавское вино приходилось порядка четверти российского рынка. Отвоевать эти позиции производителям будет непросто, несмотря на хорошее качество вина, не уступающее европейским винодельням.

"В 2006 году, когда ввели запрет, молдавское вино занимало 25 процентов российского рынка. То есть, каждая четвертая бутылка была из Молдовы. Это был мощнейший экономический удар по стране, которая вела невнятную политику", — отметил собеседник радио Sputnik.
По словам собеседника, сейчас начался период восстановления отношений между Молдовой и Россией — политических и экономических. Однако, молдавским производителям придется нелегко на молдавском рынке, который за многолетний период кардинально изменился.

Теги:
молдавское вино, вино, Молдова




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