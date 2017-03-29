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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik/ Виктор Толочко

Лукашенко назвал Путина "родным братом"

Радио
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что нет оснований беспокоиться относительно проблем в белорусско-российских отношениях, подчеркивая, что благодаря братским связям с главой российского государства Владимиром Путиным, Минск и Москва сами, без посредников, решат все проблемы

Нефтегазовый спор между Минском и Москвой продолжается уже более года. На фоне газового долга Беларуси РФ ограничила поставки нефти в республику. Кроме того, МВД проводит доследственные проверки в отношении чиновников Россельхознадзора, которых подозревают в умышленной порче имиджа белорусских предприятий и нанесении им ущерба.

"Мы без посредников разберемся с Евросоюзом и с другими государствами. Сегодня уже про Россию говорят, что какие-то посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Успокойтесь, у нас с Владимиров Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие! Подберем время, встретимся, если есть какие-то проблемы, мы их решим", — сказал Лукашенко.

Прозвучавшие на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о "родном брате" Владимире Путине и возможностях общения без посредников обрели различные трактовки в некоторых СМИ.

Радио Sputnik Беларусь приводит точное высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко о "родном брате" Владимире Путине и общении без посредников, прозвучавшее на встрече с послом Армении в Беларуси Арменом Хачатряном.

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Теги:
нефть, газовый долг, брат, Путин, Лукашенко, Беларусь, Россия, Москва, Минск




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