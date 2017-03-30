Анжела Колацки: любой президент добивался бы расширения полномочий

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о проведении консультативного референдума. Его планируется провести 24 сентября. На консультативный референдум будут вынесены четыре вопроса:

Об аннулировании так называемого "Закона о миллиарде", о расширении полномочий президента и необходимости предоставления ему права роспуска парламента, о необходимости снижения числа депутатов парламента со 101 до 71 и о введении в школьную программу предмета "История Молдовы".

Помимо этого, Игорь Додон заявил, что 3 апреля 2017 года в Кишиневе будет подписано "рамочное соглашение о сотрудничестве" с Евразийским экономическим союзом. О последних инициативах президента Молдовы в эфире радиостудии Sputnik Молдова беседовал журналист Сергей Цуркану и политолог Анжела Колацки.