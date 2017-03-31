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Галина Шеларь
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Зачем государство намерено следить за валютными операциями граждан РМ

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Директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, зачем государство намерено контролировать суммы, обмениваемые гражданами странны в валютных кассах, и к чему может привести такое нововведение.

На рассмотрение членам парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка поступил законопроект, согласно которому вводится запрет на совершение валютных операций без предъявления удостоверения личности. Авторами законопроекта предлагается также ввести ограничения, связанные с размерами суммы, которую среднестатистический гражданин имеет право обменять единовременно. Речь идет о сумме, превышающей 5 тысяч леев.

Если гражданин Молдовы захочет обменять соответствующую леевую сумму на доллары, евро, фунты, рубли или другие виды валют, сотрудники обменного пункта будут докладывать об этом в правоохранительные органы, а организация, предоставляющая услуги обмена денежных средств, обязана будет записывать персональные данные о личности заявителя.

Обменник
© Sputnik/ Rodion PROCA
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Если появятся сомнения в адрес конкретного лица, обменявшего большую леевую сумму на валюту, документы об операции и личные данные гражданина будут переданы сотрудникам Национального Антикоррупционного центра и другим правоохранительным органам.

Основной мотивировкой, которую приводят авторы законопроекта, является "предупреждение и противодействие финансирования терроризма". Однако уже сейчас такой законопроект вызывает разночтения среди молдавских граждан, не понимающих кто и как в миролюбивой Молдове намерен заниматься такими деяниями.

Корреспондент студии Спутник Молдова Андрей Петрик решил поинтересоваться: с какой целью государство намерено следить за теми, кто обменивает леевую сумму на валюту, примерно равную средней зарплате по экономике?

Не поспособствует ли такое нововведение, в случае принятия законопроекта парламентариями, "уходу в тень" части обменных касс? И не появятся ли, как в начале 90-х, на улицах Кишинева стихийные менялы с потертыми барсетками?

Ответы — в беседе с экономическим экспертом, директором Центра стратегических исследований и реформ Галиной Шеларь.    

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Теги:
обменная касса, валютные операции, рубли, молдавские леи, обмен валют, доллары, ограничения, обмен, евро, валюта, Центр стратегических исследований и реформ Молдовы, Центр стратегических исследований и реформ, Галина Шеларь, Молдова, Кишинев




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